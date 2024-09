Cục Thuế doanh nghiệp lớn - Hành trình 15 năm tiên phong triển khai mô hình quản lý thuế mới

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HỒ ĐỨC PHỚC: Đóng góp nhiều thành tựu vẻ vang cho ngành Tài chính Cục Thuế DNL đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành Thuế nói riêng và của Bộ Tài chính nói chung. Trải qua 15 năm xây dựng, thời gian chưa phải là dài, nhưng Cục Thuế DNL đã có rất nhiều bước trưởng thành, từ một Vụ Quản lý thuế DNL chỉ làm nhiệm vụ xây dựng chính sách đề hỗ trợ tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp, đã trở thành một cục quản lý một cách toàn diện với quy mô hàng trăm tập đoàn, tổng công ty từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn đa quốc gia đến các hoạt động kinh doanh xuyên biên giới. Những thành tích đạt được là nền tảng tinh thần hết sức to lớn, là truyền thống quý báu để cán bộ, công chức Cục Thuế DNL tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn cho thành tựu vẻ vang của ngành Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng, hướng đến chào mừng Kỷ niệm 80 năm ngày Thành lập ngành Tài chính. Thời gian tới, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Cục Thuế DNL cần tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo không ngừng nâng cao, trau dồi trình độ chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.q THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH CAO ANH TUẤN: Bước ngoặt quan trọng trong chuyển đổi mô hình quản lý thuế Năm 2009, sự kiện thành lập Vụ Quản lý thuế DNL đã đánh dấu một bước rất quan trọng là chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ quản lý theo sắc thuế sang quản lý kết hợp theo sắc thuế và theo đối tượng người nộp thuế. Cục Thuế DNL rất quan trọng đối với Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính. Với số lượng hơn 80 cán bộ công chức nhưng các đồng chí đã thực hiện nhiệm vụ đối với quản lý thuế 125 tập đoàn, tổng công ty và tỷ trọng thu ngân sách nhà nước chiếm khoảng 20% tổng số thuế và phí của ngành Thuế, đây là một nhiệm vụ quan trọng. Từ năm 2021 khi nâng cấp lên cục, Cục Thuế DNL được giao đầy đủ 4 chức năng quản lý thuế như cục thuế thứ 64. Tuy nhiên Cục Thuế DNL phải luôn xác định vai trò là một đơn vị tham mưu cho Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính trong xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý thuế đối đối tượng là người nộp thuế lớn, đi tiên phong trong quản lý thuế và quản lý các mô hình mới như giao dịch xuyên biên giới. Cục Thuế DNL được giao nhiệm vụ xây dựng và vận hành Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới. Qua hơn hai năm thực hiện, đơn vị đã làm tốt việc quản lý thuế đối với nhà cung cấp nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và hoạt động không theo địa bàn, địa giới hành chính. Như vậy bước cải cách quản lý thuế đã phù hợp với hội nhập của khu vực và thế giới. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ MAI XUÂN THÀNH: Khẳng định ưu thế quản lý mới của ngành Thuế Cục Thuế DNL được thành lập trong bối cảnh hiện đại hóa, cải cách ngành Thuế đây là mô hình quản lý thuế hiện đại trong quá trình phát triển. Đơn vị đã khẳng định ưu thế quản lý mới đã có đóng góp rất to lớn trong sự thành công của ngành Thuế suốt thời gian qua. Quản lý các tập đoàn, tổng công ty với số thu lớn, có chất lượng và có vai trò điều tiết, cho thấy đơn vị đang đi đúng hướng trong tiến trình cải cách chuyển đổi mạnh mẽ của ngành Thuế đóng góp quan trọng với ngân sách nhà nước cũng như xây dựng phát triển kinh tế. Lãnh đạo Tổng cục Thuế đánh giá tập thể cán bộ, công chức, người lao động Cục Thuế DNL luôn đoàn kết, say sưa, quyết tâm tạo ra một mô hình quản lý thuế bắt kịp xu hướng của thời đại, xu hướng quản lý thuế của các nước tiên tiến. Mong rằng, thời gian tới, cán bộ, công chức, người lao động Cục Thuế DNL tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, phát hiện và cải cách hơn nữa, chuyển đổi số để hiệu quả quản lý thuế ngày càng cao; đối tượng quản lý thuế thừa hưởng thành quả từ cải cách của ngành Thuế cũng như kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các DNL để cùng phát triển. ÔNG FRANK VAN BRUNSCHOT - CHUYÊN GIA ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN HỢP TÁC CỦA QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ (IMF): Tiếp tục mở rộng phạm vi quản lý Để quản lý hiệu quả nhóm người nộp thuế đặc biệt này, nhiều quốc gia trên thế giới đã thành lập cơ quan chuyên biệt về quản lý thuế doanh nghiệp lớn. Số lượng doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của cơ quan quản lý thuế doanh nghiệp lớn thông thường chiếm khoảng 1,3% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động và đóng góp từ 30 - 70% tổng thu ngân sách. Tại Việt Nam, số lượng các doanh nghiệp lớn do Cục Thuế DNL trực tiếp quản lý hiện chỉ chiếm 0,01% tổng số doanh nghiệp và đóng góp chỉ khoảng 20% tổng số thu của ngành Thuế; những con số này đang là thấp so với thông lệ quốc tế. Để phát huy các kết quả mà Cục Thuế DNL đã đạt được thì ngành Thuế cần tiếp tục đầu tư cho nguồn nhân lực của Cục Thuế DNL cả về số lượng và chất lượng. Đồng thời, đơn vị cần thiết lập mối quan hệ chặt chẽ, đồng hành với các doanh nghiệp lớn cũng như khai thác có hiệu quả các nguồn thông tin từ bên thứ ba trong quản lý rủi ro và xây dựng kế hoạch nâng cao tính tuân thủ cho doanh nghiệp lớn. Trong tương lai, Cục Thuế DNL cũng cần tiếp tục mở rộng phạm vi quản lý hơn nữa. ÔNG NOGUCHI DAISUKE - CHUYÊN GIA DỰ ÁN JICA: Đóng góp nhiều sáng kiến trong quản lý thuế Tại Nhật Bản cũng có một cơ quan chuyên trách quản lý thuế các doanh nghiệp lớn. Số lượng tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp trung bình hàng năm ở Nhật Bản là 3.128.000 tờ khai. Trong số này, chỉ có 33.000 tờ khai là của các doanh nghiệp lớn thuộc thẩm quyền quản lý của bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn và Điều tra Thuế Nhật Bản. Cục Thuế DNL thuộc Tổng cục Thuế thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu to lớn không chỉ trong việc tăng thu ngân sách mà còn đóng góp nhiều sáng kiến bao gồm quản lý thuế trong nền kinh tế số, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử... Để nâng cao hiệu quả quản lý, nên đầu tư nhiều hơn vào nguồn lực cán bộ và công nghệ thông tin để thúc đẩy số hóa quản lý thuế cũng như ứng dụng các công nghệ tiên tiến như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo,... vào quản lý thuế. Đặc biệt, cần thành lập các Bộ phận Quản lý thuế doanh nghiệp lớn tại các thành phố lớn; mở rộng phạm vi các doanh nghiệp lớn quản lý thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của Cục Thuế DNL. ÔNG ĐÀO NAM HẢI- TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM (PETROLIMEX): Phản ánh nhanh chóng, kịp thời chính sách thuế đến doanh nghiệp Petrolimex và các đơn vị thành viên luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ, giải đáp rất tận tình và sâu sát của Cục Thuế DNL thuộc Tổng cục Thuế. Đặc biệt trong năm 2023, Petrolimex với sự hỗ trợ và sự chỉ đạo sát sao của Cục Thuế DNL, Petrolimex tiên phong triển khai thành công trên cả nước chương trình hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng đến tất cả cửa hàng kinh doanh xăng dầu trong toàn hệ thống. Petrolimex và các đơn vị thành viên luôn luôn có sự hướng dẫn, chia sẻ rất chi tiết để doanh nghiệp nắm bắt và thực thi các chính sách pháp luật thuế; với bất kỳ khó khăn, vướng mắc hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Cục Thuế DNL đều có phản ánh nhanh chóng, kịp thời, tận tình và chu đáo đến doanh nghiệp để giúp Petrolimex thực hiện đúng pháp luật. BÀ PHÙNG NGUYỄN HẢI YẾN - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCB): Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong thực thi các chính sách thuế Cục Thuế DNL không chỉ thực hiện vai trò quản lý thuế mà còn đồng hành, hỗ trợ VCB trong việc thực thi các chính sách thuế. Chúng tôi đánh giá cao ý kiến tham gia của Tổng cục Thuế với đơn vị đầu mối là Cục Thuế DNL trong quá trình xây dung Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, đã tháo gỡ nhiều vướng mắc giúp các NHTM có đầy đủ hành lang pháp lý minh bạch để phát triển kinh doanh và tuân thủ đầy đủ pháp luật thuế. Ngoài ra, việc triển khai hóa đơn điện tử - một chương trình lớn của quốc gia, Bộ Tài chính và ngành Thuế cũng đã đem lại rất nhiều lợi ích cho ngân hàng và xã hội. VCB là một trong các doanh nghiệp đi đầu trong việc áp dụng hóa đơn điện tử. Sự hỗ trợ về chính sách của Cục Thuế DNL, VCB đã triển khai thành công đúng định hướng của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về số hóa chứng từ, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng.