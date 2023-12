DATC vô địch Giải bóng đá thường niên Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính lần thứ 30

(TBTCO) - Ngày 18/11, Giải bóng đá thường niên Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính lần thứ 30 đã kết thúc với Cúp vô địch thuộc về đội bóng Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Giải nhì thuộc về đội bóng Công ty Kiểm toán AASC; giải ba thuộc về đội bóng Học viện Tài chính.

Giải bóng đá đã quy tụ được 17 đội bóng của các tổ chức cơ sở đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, với hơn 300 vận động viên tham gia. Trải qua 36 trận đấu vô cùng sôi động, kịch tính, hấp dẫn bên cạnh sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả, đã thể hiện đúng tinh thần thể thao cao thượng.

Trận chung kết diễn ra giữa đội bóng Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và đội Công ty Kiểm toán AASC, kết quả chung cuộc 2 - 0, đội bóng DATC đã đoạt giải vô địch.

Phát biểu bế mạc giải, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Lê Đôn nhấn mạnh, giải bóng đá Thường niên Bộ Tài chính lần thứ 30 đã thành công tốt đẹp. Giải đấu chất lượng, nhiều pha bóng hay, nhiều bàn thắng đẹp, nhiều tình huống cứu thua xuất thần.

Cúp vô địch được trao cho đội bóng Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Ảnh: Đức Minh

Ở vòng đấu bảng, DATC đã lần lượt vượt qua các đối thủ: Công ty Kiểm toán Deloitte, Ngân hàng VDB, Liên quân I qua đó giành vị trí Nhất Bảng B, tiến vào vòng Tứ kết.

Bước vào Tứ kết gặp Ủy ban chứng khoán nhà nước, các cầu thủ của DATC đã thi đấu lấn lướt, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm với khung thành đội bạn nhưng không thể mở tỷ số trận đấu. Kết thúc trận đấu với tỷ số hoà 0 - 0, cả 2 đội bước vào loạt penalty cân não. Với sự cổ vũ của các cổ động viên nhà cùng sự tự tin của các cầu thủ, DATC xuất sắc vượt qua Đội bóng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với tỷ số 6 - 5 trong loạt đấu súng.

Vòng Bán kết gặp Đội bóng Học viện Tài chính, đúng tính chất căng thẳng của 1 trận bán kết, 2 đội thi đấu giằng co, tạo nên một thế trận chặt chẽ, gay cấn. Kịch bản trận Tứ kết lặp lại, 2 đội phải bước vào loạt penalty đầy may rủi. May mắn tiếp tục đứng về phía DATC khi vượt qua Đội bóng Học viện Tài chính với tỷ số 4 – 2, qua đó bước vào trận chung kết Giải.

Trận chung kết diễn ra giữa Đội bóng DATC và Đội bóng Công ty Kiểm toán AASC. Ảnh: Đức Minh

Trận chung kết diễn ra giữa Đội bóng DATC và Đội bóng Công ty Kiểm toán AASC, với chiến thuật hợp lý cùng sự quyết tâm cao của các cầu thủ, DATC đã có trận đấu hay nhất từ đầu giải với lối đá tấn công đa dạng và giành thắng lợi với tỷ số 2 – 0, lên ngôi vô địch Giải Bóng đá thường niên Bộ Tài chính lần thứ 30 một cách thuyết phục nhất. DATC toàn thắng tất cả các trận đấu và không thủng lưới bàn nào.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao Cup vô địch cho đội bóng Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, giải Nhì cho đội bóng Công ty Kiểm toán AASC; giải Ba cho đội Học viện Tài chính và giải Phong cách cho đội bóng Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cùng giải Vua phá lưới dành cho cầu thủ Nguyễn Tiến Dũng (đội bóng Ngân hàng VDB) với 6 bàn thắng, giải Thủ môn xuất sắc nhất dành cho thủ môn Dương Trọng Yên (đội bóng DATC).