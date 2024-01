Duy trì chính sách tài khóa mở rộng, linh hoạt, có hiệu quả

(TBTCO) - Theo Cục Thuế Quảng Nam, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2023 được 21.445 tỷ đồng, đạt 102,7% so với dự toán, bằng 80,6% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu trừ tiền sử dụng đất, xổ số và từ Tập đoàn Trường Hải là 8.386 tỷ đồng, đạt 128,4% dự toán, tăng 8,5% so với cùng kỳ.