ECB hạ lãi suất và những ảnh hưởng tới thị trường trong nước

Tỷ giá VND/USD nhích tăng trở lại Tỷ giá VND/USD sau chu kỳ hạ nhiệt chút ít trong tuần đầu tháng 6, đã có tín hiệu nhích tăng trở lại trong những ngày gần đây. Tỷ giá trung tâm ngày thứ hai (10/6) được Ngân hàng Nhà nước công bố mức 24.242 VND/USD, tăng nhẹ so với 24.241 VND/USD cuối tuần trước và tiếp tục đà tăng thêm 8 VND/USD trong ngày 11/6 lên mức 24.250 VND/USD. Tại ngân hàng thương mại, tỷ giá bán USD của Vietcombank sáng ngày 11/6 là 25.462 VND/USD, tăng 8 VND/USD so với hôm đầu tuần và tăng 9 VND/USD so với cuối tuần trước.