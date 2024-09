Hải quan Đà Nẵng công bố 43 doanh nghiệp nợ thuế

Ngoài ra, những doanh nghiệp có số tiền nợ từ 1 tỷ đồng trở lên gồm: Công ty TNHH Vĩnh Thắng (địa chỉ: số 18 đường Bờ Sông, đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) nợ 2,45 tỷ đồng; Công ty CP Thái Bảo (địa chỉ : 253 Lê Duẩn, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) nợ 1,48 tỷ đồng; Công ty CP Thiết bị viễn thông Trung Bộ (địa chỉ: 480 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) nợ 1,3 tỷ đồng; Công ty TNHH May mặc Vĩnh Kỳ (địa chỉ: quốc lộ 14B, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) nợ hơn 1 tỷ đồng.