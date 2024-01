Khác với xu hướng tích cực thường thấy vào đầu năm, áp lực với tỷ giá đang cao dần

(TBTCO) - Tỷ giá USD/VND tiếp tục tăng nhẹ dưới áp lực mạnh lên của đồng USD trong tuần qua. Như vậy, áp lực tỷ giá hiện nay đang cao dần. Đây là diễn biến có sự khác biệt so với xu hướng tích cực thường thấy vào đầu năm trên thị trường ngoại hối trong nước.

Tỷ giá USD/VND gặp áp lực

Báo cáo thị trường tiền tệ tuần qua của SSI Research cho biết, trên thị trường ngoại hối trong nước, tỷ giá USD/VND tăng nhẹ dưới áp lực mạnh lên của đồng USD. Tỷ giá liên ngân hàng cuối tuần ở vùng 24.550 VND, tăng 0,2% so với cuối tuần trước và đưa mức tăng giá từ đầu năm đến nay lên 1,2%. Mức biến động này nhìn chung vẫn tương đối ổn định so với các đồng tiền trong khu vực.

Tỷ giá niêm yết của VCB đóng cửa quanh mức 24.355 – 24.725 VND, tăng 100 đồng so với tuần trước đó. Tỷ giá trên thị trường tự do tăng giá nhẹ và kết tuần ở 24.880 VND, tăng 30 đồng so với tuần trước. Tuy nhiên, tỷ giá tự do đã có sự bứt phá khi tăng tới 200 đồng trong phiên giao dịch đầu tuần này.

Áp lực đối với tỷ giá hiện nay đang cao dần và điều này khác với xu hướng tích cực thường thấy vào đầu năm. Một phần do thị trường đang đánh giá lại khả năng giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), chưa kể tới chênh lệch lãi suất VND-USD âm kéo dài khiến áp lực rút vốn tăng dần.

Đánh giá về diễn biến này của tỷ giá, các chuyên gia của SSI Research cho rằng, áp lực đối với tỷ giá hiện nay đang cao dần và điều này khác với xu hướng tích cực thường thấy vào đầu năm.

“Một phần do thị trường đang đánh giá lại khả năng giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), chưa kể tới chênh lệch lãi suất VND-USD âm kéo dài khiến áp lực rút vốn tăng dần” – chuyên gia của SSI Research phân tích.

Bên cạnh đó, đơn vị này còn cho biết, cán cân thương mại cũng khó có khả năng hỗ trợ tích cực như giai đoạn 2023 và những số liệu xuất nhập khẩu đầu tháng 1 đã thể hiện xu hướng này khi nhập khẩu tăng mạnh hơn xuất khẩu khá nhiều. Ngoài ra, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế vẫn chưa có sự cải thiện rõ rệt và khiến biến động tỷ giá trên thị trường tự do khó lường hơn.

Trong khi đó, trên thị trường ngoại hối quốc tế, đồng USD - đo lường thông qua chỉ số DXY tăng mạnh (+1% so với cuối tuần trước đó) và các đồng tiền chủ chốt đều giảm mạnh so với USD như JPY (-2,2%), EUR (-0,5%) hay GBP (-0,4%). Tương tự, các đồng tiền trong khu vực châu Á hầu hết đều giảm mạnh so với USD như KRW (-1,9%), THB (-1,8%). Tính từ đầu năm đến nay, các đồng tiền trong khu vực hầu hết đều đã ghi nhận mức giảm 3 - 5% so với cuối năm 2023.

Lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức thấp

Cũng theo thông tin từ SSI Research, tuần trước, kênh nghiệp vụ thị trường mở không thực hiện giao dịch mới. Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm không có nhiều biến động, duy trì ở vùng 0,15%, không thay đổi so với tuần trước đó. Khối lượng giao dịch trên thị trường 2 giảm nhiệt, với mức trung bình xuống còn 231 nghìn tỷ đồng/ngày (giảm 13% so với tuần kế trước) và cho thấy áp lực thanh khoản hệ thống phần nào hạ nhiệt.

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của tổ chức tín dụng từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất huy động - cho vay dự báo tiếp tục giảm nhẹ, bình quân kỳ vọng giảm 30 - 40 điểm cơ bản trong quý I/2024 và giảm 20 điểm cơ bản trong cả năm 2024.

Điều này phản ánh kỳ vọng của các tổ chức tín dụng là mặt bằng lãi suất sẽ tăng dần về cuối năm, tương đồng với dự báo nhu cầu tín dụng sẽ hồi phục. Cụ thể, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được dự báo tăng 4,4% trong quý I/2024 và tăng 14,2% trong năm 2024 - điều chỉnh tăng so với mức dự báo 13,8% tại kỳ điều tra trước./.