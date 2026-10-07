Lên phương án nâng đời tuyến cửa ngõ huyết mạch Hà Nội - Bắc Giang

Rà soát kỹ tổng vốn đầu tư

Vừa có thêm những chỉ dẫn quan trọng cho một trong những dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường bộ quan trọng bậc nhất giai đoạn 2026 - 2030, nếu chiểu theo nội dung Thông báo số 607/TB-BXD về kết luận của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đối với đề xuất Dự án đầu tư tuyến Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành đường cao tốc theo phương thức PPP.

Tại Thông báo số 607, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn thống nhất với đề xuất của đơn vị được giao lập đề xuất đầu tư là Công ty cổ phần Đông Sơn về phạm vi đầu tư Dự án đầu tư tuyến Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành đường cao tốc theo phương thức PPP.

Quốc lộ 1, đoạn Hà Nội - Bắc Giang hiện hữu với 4 làn xe.

Cụ thể, dự án sẽ có chiều dài nghiên cứu khoảng 38,47km, với điểm đầu tại Km113+985 (nút giao QL.31), thuộc địa phận TP. Bắc Ninh; điểm cuối tại Km152+450 (vị trí tiếp giáp phạm vi nút giao CT.07), thuộc địa phận TP. Hà Nội. Đối với đoạn từ nút giao CT.07 đến đầu cầu Phù Đổng, Bộ Xây dựng giao Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu văn bản đề nghị UBND TP. Hà Nội nghiên cứu phương án đầu tư.

Về quy mô, lãnh đạo Bộ Xây dựng thống nhất đầu tư tuyến chính 8 làn xe nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế kết nối quốc tế quan trọng này.

Nhà đầu tư được yêu cầu tính toán đầy đủ phương án đường song hành, gồm phạm vi, quy mô, giải pháp thiết kế, kinh phí, tiến độ và phương án phối hợp tổ chức thực hiện để đưa vào Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Một yêu cầu đáng chú ý khác nữa từ Bộ Xây dựng là việc đầu tư tuyến chính cao tốc phải được tính toán đồng bộ với hệ thống đường song hành, qua đó hạn chế tác động của công tác giải phóng mặt bằng. Quy mô đường song hành cũng phải được rà soát, cập nhật theo các quy hoạch có liên quan trong điều kiện Bắc Ninh đã chuyển lên thành phố.

Quốc lộ 1 Hà Nội - Bắc Giang trong quy hoạch Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đoạn Bắc Giang - cầu Phù Đổng (Hà Nội) được xác định có quy mô 8 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030. Năm 2014, Bộ Giao thông vận tải, nay là Bộ Xây dựng, ký Hợp đồng BOT số 52/HĐ.BOT-BGTVT với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án để đầu tư tuyến Hà Nội - Bắc Giang theo quy mô 4 làn xe. Dự án bắt đầu thu phí từ tháng 5/2016, dự kiến kết thúc vào tháng 6/2037.

Đối với các hạng mục phụ trợ, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu nhà đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu phương án cải tạo các cầu vượt ngang nhằm tận dụng tối đa công trình hiện hữu, đồng thời đặt việc xử lý các cầu vượt trong tổng thể phương án đầu tư đường song hành.

Các nút giao trên tuyến cũng phải được rà soát, tổ chức lại phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và tính đến khả năng hình thành, kết nối với hệ thống đường song hành.

Đặc biệt, Cục Đường bộ Việt Nam được giao nghiên cứu tổng thể, đối chiếu với các dự án hiện hữu đang thu phí và có ý kiến thống nhất về mức phí để nhà đầu tư hoàn thiện phương án tài chính, làm việc với các ngân hàng cung cấp tín dụng.

“Trên cơ sở các định hướng nói trên, nhà đầu tư phải hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, gửi Bộ Xây dựng trước ngày 16/10/2026 để Bộ lấy ý kiến UBND TP. Hà Nội và TP. Bắc Ninh” - ông Lê Anh Tuấn yêu cầu.

Cần phải nói thêm rằng, vào giữa tháng 7/2026, Bộ Xây dựng đã thống nhất Công ty cổ phần Đông Sơn là Nhà đầu tư đề xuất lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án mở rộng, nâng cấp tuyến Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành đường cao tốc theo phương thức PPP.

Nhà đầu tư có trách nhiệm tự tổ chức lập hồ sơ đề xuất dự án bằng kinh phí của mình, chịu mọi chi phí và rủi ro trong trường hợp dự án không được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, không được phê duyệt hoặc không lựa chọn được nhà đầu tư để triển khai theo phương thức PPP.

Rõ phương án phân chia doanh thu

Mặc dù vẫn còn nhiều nội dung cần tiếp tục làm rõ, nhưng việc bước đầu xác định được hai thông số quan trọng nhất là phạm vi đầu tư và quy mô tuyến chính sẽ giúp nhà đầu tư sớm định hình chính xác hơn phương án tài chính cho Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành đường cao tốc theo phương thức PPP.

Trước đó, trong đề xuất gửi Bộ Xây dựng, Công ty cổ phần Đông Sơn kiến nghị Dự án có phạm vi từ nút giao Quốc lộ 31 đến vị trí tiếp giáp nút giao CT.07, chiều dài nghiên cứu khoảng 38,47 km.

Tuyến chính được mở rộng trực tiếp từ 4 lên 8 làn xe, bề rộng khoảng 42 m; riêng đoạn cầu Như Nguyệt - CT.07 không xây cầu cạn trong dải phân cách giữa mà mở rộng trực tiếp mặt đường hiện hữu.

Phương án này không đưa hệ thống đường song hành vào phạm vi Dự án PPP, với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 10.734,537 tỷ đồng; nếu tính cả lãi vay trong thời gian xây dựng, tổng vốn đầu tư khoảng 12.345,473 tỷ đồng.

Về tài chính, nhà đầu tư đề xuất không sử dụng vốn hỗ trợ của Nhà nước, với cơ cấu 15% vốn chủ sở hữu và 85% vốn vay thương mại. Hai kịch bản mức phí cơ sở được tính toán là 1.800 đồng/km và 2.100 đồng/km, tương ứng thời gian hoàn vốn khoảng 27,1 năm và 20,1 năm.

Trên cơ sở so sánh này, Công ty cổ phần Đông Sơn lựa chọn mức phí cơ sở 2.100 đồng/km để tính toán phương án tài chính, với mục tiêu bảo đảm hiệu quả hoàn vốn, đồng thời hài hòa lợi ích Nhà nước, cộng đồng và nhà đầu tư.

Theo Ban Quản lý dự án 2 - đơn vị được Bộ Xây dựng giao làm đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, một thuận lợi đáng kể cho việc nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang lên chuẩn cao tốc 8 làn xe là Công ty cổ phần Đông Sơn hiện nắm giữ 58% vốn tại doanh nghiệp dự án BOT Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang và đang trực tiếp tham gia quản lý, vận hành tuyến đường này.

Trước đó, các nhà đầu tư của Dự án BOT Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang đã thống nhất nguyên tắc phân chia nguồn thu giữa Dự án BOT Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang hiện hữu và Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành đường cao tốc theo phương thức PPP.

“Doanh thu thu phí thu được sau khi trừ các khoản thuế, phí cùng chi phí quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì sẽ được ưu tiên hoàn vốn cho Dự án BOT hiện hữu theo phương án tài chính của hợp đồng đã ký. Sau khi Dự án BOT hiện hữu kết thúc thời gian hoàn vốn, toàn bộ doanh thu sẽ được chuyển sang hoàn vốn cho Dự án mở rộng” - đại diện Ban quản lý dự án 2 thông tin.