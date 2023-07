Ngày 26/7: Giá gạo cả trong nước và xuất khẩu cùng tăng

(TBTCO) - Thị trường lúa gạo trong nước ngày 26/7 ghi nhận mức tăng từ 50 – 100 đồng/kg đối với mặt hàng gạo, giá lúa duy trì ổn định. Riêng gạo xuất khẩu tăng tới 10 USD/tấn và xu hướng vẫn chưa dừng lại.

Vận chuyển gạo tại cảng. Ảnh: TL

Tại thị trường trong nước

Khảo sát sáng 26/7 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm điều chỉnh tăng 50 – 100 đồng/kg. Theo đó, gạo nguyên liệu IR 504 ở mức 10.450 – 10.550 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg. Gạo thành phẩm ở mức 12.000 – 12.100 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg.

Theo các thương lái, lượng gạo hôm nay vẫn về ít, giá gạo các loại tăng nhẹ. Thị trường lúa sôi động, thương lái hỏi mua nhiều, nông dần chào giá cao. Đặc biệt lúa thơm OM 18/ Đài Thơm 8 nhu cầu nhiều, giá tăng.

Tại các chợ lẻ, giá gạo thường ở mức 11.500 - 12.500 đồng/kg; nếp ruột vẫn ổn định ở mức 14.000 - 16.000 đồng/kg. Gạo Nàng Nhen có giá 22.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài duy trì 18.000 - 19.000 đồng/kg; Gạo thơm Jasmine giá 15.000 - 16.000 đồng/kg.

Gạo Hương Lài giá 19.000 đồng/kg; Gạo trắng thông dụng giá 14.500 đồng/kg; Gạo Nàng Hoa giá 18.500 đồng/kg; Gạo Sóc thường dao động 14.000 - 15.000 đồng/kg.

Gạo Sóc Thái giá ổn định 18.000; Gạo thơm Đài Loan có giá là 20.000 đồng/kg; Gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg và cám duy trì mức 8.500 - 9.000 đồng/kg.

Giá lúa duy trì ổn định. Khảo sát tại kho An Giang, giá lúa OM 5451 đang được thương lái thu mua tại ruộng ở mức 6.700 – 6.800 đồng/kg; lúa OM 18 6.900 – 7.100 đồng/kg; Giá lúa IR504 đang được thương lái thu mua ở mức 6.700 – 6.900 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 ở mức 6.900 – 7.100 đồng/kg; Nàng Hoa 9 giá 6.600 - 6.800 đồng/kg; lúa Nhật cũng ổn định ở mức 7.800 - 8.000 đồng/kg; lúa Nàng Nhen (khô) ở mức 13.000 đồng/kg.

Với lúa nếp, nếp Long An (tươi) ở mức 6.300 – 6.600 đồng/kg; nếp An Giang (tươi) 6.000 – 6.300 đồng/kg; nếp AG (khô) ở mức 7.400 - 7.600 đồng/kg; nếp Long An (khô) có giá 7.700 - 7.900 đồng/kg.

Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm tăng 50 đồng/kg với cám khô. Cụ thể, giá tấm IR 504 dao động 9.900 – 10.000 đồng/kg. Trong khi đó giá cám khô tăng 50 đồng/kg lên mức 7.450 đồng/kg.

Thị trường thế giới

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh 10 USD/tấn. Cụ thể, gạo 5% tấm giao dịch ở mức 543 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 523 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn.

Cùng với gạo Việt Nam, giá gạo Thái Lan cũng điều chỉnh tăng mạnh 14 – 23 USD/tấn. Theo đó, giá gạo 5% tấm Thái Lan ở mức 573 USD/tấn, tăng 23 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 522 USD/tấn, tăng 14 USD/tấn.

Nhiều doanh nghiệp cho biết, so với trước khi có lệnh cấm của Ấn Độ, giá gạo ở miền Tây phổ biến đã tăng thêm 30 USD/tấn. Gạo 5% tấm đạt mức từ 540 - 550 USD/tấn còn các loại gạo thơm, chất lượng cao tăng nhẹ hơn chỉ khoảng 20 USD/tấn.

Theo dự báo của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, gạo 5% tấm xuất khẩu có thể đạt mức giá 600 USD/tấn. Các loại gạo thông dụng sẽ tăng mạnh vì nhu cầu thế giới hiện chủ yếu ở phân khúc này.