Tiếp tục đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng hỗ trợ nền kinh tế

Cú hích giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn Bà Nguyễn Thị Loan - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hòa Long, cho biết việc giảm thuế GTGT đã góp phần giảm chi phí phải đầu tư mua hàng. Với số thuế giảm 2%, doanh nghiệp đã tái đầu tư, để giảm giá cho người tiêu dùng hoặc khách hàng. Tuy mức giảm chưa nhiều nhưng doanh nghiệp tin rằng, trong bối cảnh khó khăn chung, việc giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, giúp giảm giá thành sản phẩm, tăng mức tiêu thụ, từng bước phục hồi. Việc đề xuất tiếp tục giảm thuế cho nửa cuối năm 2024, doanh nghiệp kỳ vọng và mong muốn Quốc hội thông qua để tiếp tục vượt qua khó khăn. Trả lời báo chí, ông Kim Tea Hoon - Trưởng phòng Tài chính Công ty TNHH Sijong Wise Vina cho biết, giảm thuế là chính sách rất được trông đợi bởi kinh tế khó khăn. Việc Chính phủ giảm thuế là cú hích giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Hiện nay, kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Do đó, việc tiếp tục được giảm thuế từ nay đến cuối năm giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực, đảm bảo đủ nguồn cung hàng hóa và ổn định giá cả. Hiện nay, việc giảm 2% thuế suất thuế GTGT, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng (không kể khai thác than), sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Trước đó, mỗi lần Chính phủ đề xuất giảm thuế GTGT đều có ý kiến đề nghị giảm cho tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, cả Quốc hội và Chính phủ đều phải “liệu cơm gắp mắm” khi nhiệm vụ thu NSNN gần đây ngày càng khó khăn, thể hiện qua tỷ lệ huy động vào NSNN (đặc biệt là tỷ lệ huy động từ thuế và phí) trên GDP đang trên đà suy giảm. Để khắc phục và bù đắp các tác động đến thu NSNN trong ngắn hạn cũng như đảm bảo sự chủ động trong điều hành dự toán NSNN, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và địa phương chú trọng chỉ đạo thực hiện và triển khai hiệu quả các luật thuế; tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế; đồng thời quyết liệt công tác quản lý thu NSNN, tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế./.