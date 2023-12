(TBTCO) - Ngày 7/12, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Sự kiện thu hút hơn 300 doanh nghiệp quan tâm tham dự.

Đổi phương thức đối thoại để tăng hiệu quả hỗ trợ

Buổi đối thoại thuộc chương trình của Hệ thống đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền TP. Hồ Chí Minh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đây là buổi đối thoại lần thứ 2 trong năm 2023 được hai bên phối hợp tổ chức với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về chính sách thuế và chính sách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Nghiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đỗ Doãn

Tại hội nghị, công chức Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã giới thiệu một số quy định mới tại Thông tư 33/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Bà Lê Thị Thùy Dung - Phó Trưởng Phòng Giám sát quản lý hải quan (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) cho biết, nội dung Thông tư 33/2023/TT-BTC đã hợp nhất các nội dung kiểm tra, xác định xuất xứ tại các thông tư nhằm tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện. Thông tư cũng đồng thời khắc phục các vướng mắc, bất cập như khai, nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ; sử dụng thông báo xác định trước xuất xứ, nộp bổ sung C/O sau thông quan, nộp C/O đối với hàng hoá thay đổi mục đích sử dụng, thời điểm nộp C/O... kiểm tra chất lượng trong thông quan.

Tính từ năm 2002 đến nay, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với ITPC tổ chức hơn 65 hội nghị đối thoại trực tiếp và trực tuyến, thu hút hơn 16.950 doanh nghiệp tham dự, trả lời và giải đáp hơn 2.651 câu hỏi từ phía doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hữu Nghiệp - Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh còn thông tin đến doanh nghiệp về Chương trình doanh nghiệp tuân thủ. Theo đó, khi doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được hỗ trợ trên nhiều phương diện như giảm kiểm tra hàng hóa. Doanh nghiệp tham gia cần có văn bản gửi cơ quan hải quan để được xem xét, rồi sau đó tiến hành ký kết tham gia chương trình này.

Công chức Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thông tin, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp. Ảnh: Đỗ Doãn

‘‘Riêng các hội nghị đối thoại, năm nay Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã thay đổi phương pháp đối thoại với doanh nghiệp, cụ thể là giao quyền cho các chi cục trực thuộc thực hiện đối thoại, gỡ vướng cho doanh nghiệp cho sát và cụ thể. Còn cấp cục chỉ tổ chức các hội nghị đối thoại về chuyên đề với lĩnh vực, như: doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, cảng; doanh nghiệp hàng không; doanh nghiệp vận chuyển hàng quá cảnh… nhằm hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật hải quan…’’ – ông Nghiệp nói.

Giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ hàng chục vướng mắc

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã tiếp nhận và giải đáp hơn 55 câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề về chính sách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK; mã số hàng hóa, loại hình xuất nhập khẩu; kho ngoại quan; kiểm tra sau thông quan; xuất nhập khẩu tại chỗ; tạm nhập, tái xuất hàng hóa; định hướng, chính sách hỗ trợ hàng hóa xuất khẩu...

Cụ thể, về chế độ báo cáo định kỳ, cũng như kiến nghị của doanh nghiệp đại lý hải quan đề xuất báo cáo đại lý hàng quý qua email hoặc online, đại diện Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho biết, báo cáo tình hình hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan được thực hiện theo quy định tại khoản 9a Điều 13 Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính.

Đại diện một doanh nghiệp nêu vướng mắc về thủ tục kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: Đỗ Doãn

Đại lý làm thủ tục hải quan có trách nhiệm: định kỳ vào ngày 5 của tháng đầu quý sau gửi cục hải quan tỉnh, thành phố quản lý địa bàn đăng ký kinh doanh. Trường hợp đại lý làm thủ tục hải quan không báo cáo đúng thời hạn quy định sẽ bị xử phạt theo quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chưa triển khai hình thức báo cáo đại lý theo hình thức qua email hoặc online. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh ghi nhận đề xuất của doanh nghiệp và khi có chủ trương báo cáo theo hình thức trên sẽ thông báo đến đại lý ngay.

Nội dung về thương mại điện tử cũng được nhiều doanh nghiệp quan tâm tại hội nghị. Giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp, ông Nghiệp cho biết, theo quy định hiện hành, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử hay xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch theo phương thức truyền thống thì thủ tục hải quan được thực hiện giống nhau. Giao dịch hàng hóa mua qua thương mại điện tử diễn ra nhanh chóng, đơn giản, hàng hóa được giao tận địa chỉ của người mua nên việc thực hiện thủ tục hải quan như đối với hàng hóa thông thường gặp một số vướng mắc, khó khăn.