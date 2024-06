(TBTCO) - Sáng 8/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24.241 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 104,93 điểm – tăng 0,8% so với giao dịch ngày 7/6.

Tỷ giá hôm nay: Đồng USD thế giới tăng vọt sát mốc 105 điểm trước báo cáo việc làm được công bố. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ hiện ở mức: 25.079 VND/Euro – 27.718 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tiếp tục giảm tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25.183 VND/USD và bán ra là 25.453 VND/USD giữ nguyên ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 – 25.450 VND/USD.

Đồng USD tăng vọt vào phiên giao dịch hôm nay để giành chiến thắng hàng tuần, khi báo cáo việc làm tốt hơn đã hạ nhiệt đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào tháng 9.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng mạnh ở cả 2 chiều mua -bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.650 – 25.750 VND/USD tăng 43 VND ở chiều mua và 73 VND ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày 7/6.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.183 VND 25.453 VND Vietinbank 25.105 VND 25.415 VND BIDV 25.213 VND 25.453 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26.973 VND 28.452 VND Vietinbank 26.586 VND 28.086 VND BIDV 27.145 VND 28.450 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 158,29 VND 167,53 VND Vietinbank 157,62 VND 167,32 VND BIDV 159,38 VND 168,15 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 104,93 điểm – tăng 0,8% so với giao dịch ngày 7/6.

Chỉ số DXY đạt mức tăng ngày mạnh nhất kể từ ngày 10/4. Đồng USD tăng 0,6% so với đồng Yên, đạt mức 156,64.

Trong khi đó, đồng Euro giảm 0,8% so với đồng USD, xuống còn 1,0803 USD. Trong tuần, đồng tiền chung của châu Âu giảm 0,4%, mức giảm tuần lớn nhất kể từ tháng 4.

Sự sụt giảm của đồng tiền cũng xảy ra một ngày sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất, song vẫn đưa ra một số gợi ý về triển vọng chính sách tiền tệ do lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu. Đồng Bảng Anh giảm 0,5% so với đồng USD, xuống mốc 1,2722 USD sau khi chạm mức 1,2825 USD trước đó trong phiên, mức cao nhất kể từ giữa tháng 3./.