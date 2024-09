Vietcombank phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(TBTCO) - Quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bối cảnh mới với những yêu cầu mới đặt ra, Ðảng ta đặc biệt đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trong sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với vai trò, vị thế là ngân hàng hàng đầu của Việt Nam đã và đang nỗ lực thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, không ngừng phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đoàn kết, nỗ lực đưa Vietcombank tiếp tục phát triển vươn tới những tầm cao mới.

Tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên là sự “kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân”.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta thường xuyên quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những thành tựu to lớn đất nước ta đạt được qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới được Văn kiện Ðại hội XIII chỉ rõ: “Ðất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ đảng viên luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu trên mọi phương diện, mọi lĩnh vực, hết lòng, hết sức phấn đấu, rèn luyện để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, được nhân dân tin yêu. Ðiều đó đã góp phần nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong xã hội và đời sống hằng ngày.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng giám đốc (nay là Chủ tịch HĐQT Vietcombank), đại diện tập thể Vietcombank đón nhận chứng nhận vinh danh Vinh quang Việt Nam lần thứ 18, năm 2023 (ngày 04/06/2023).

Quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ðảng ta đặc biệt đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên và coi đây là một trong những nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc trong bối cảnh mới với những yêu cầu mới đặt ra.

Cùng với nhiều chủ trương, nghị quyết đã được Đảng ta ban hành, mới đây, ngày 9/5/2024, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” (Quy định số 144). Sự ra đời của Quy định này có ý nghĩa rất sâu sắc, kịp thời đáp ứng đòi hỏi về lý luận và thực tiễn, góp phần phát huy sức mạnh nội sinh của Đảng và hệ thống chính trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước.

Quy định số 144 đề cập 5 điều về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên: 1- Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; 2- Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; 3- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; 4- Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; 5- Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Quy định số 144 với những nội dung rất rõ ràng, cụ thể, bao hàm toàn bộ các lĩnh vực để mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi”, “tự sửa”; góp phần quan trọng vào củng cố, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Quy định vừa là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, vừa là một bước tiến mới trong việc cụ thể hóa hơn nữa các quy định đối với cán bộ, đảng viên mà Đảng ta đã ban hành trước đó.

Vietcombank tiếp tục phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả, vươn tới những tầm cao mới.

Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng và hệ thống chính trị đã và đang tổ chức nghiêm túc, trách nhiệm, gương mẫu thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương, các nghị quyết, kết luận của Trung ương,...

Trong quá trình này, mỗi cán bộ, đảng viên phải chú trọng thường xuyên quán triệt mục tiêu, lý tưởng của Đảng là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm nêu gương của mình; Tin tưởng vào sự lãnh đạo, đường lối đổi mới của Đảng; Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nâng cao trách nhiệm nêu gương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Vietcombank nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Thấm nhuần lời dạy của Bác “cán bộ là gốc của mọi công việc”, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với vai trò, vị thế là ngân hàng hàng đầu Việt Nam đã và đang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tập trung thực hiện nghiêm túc, thắng lợi Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, với sự vào cuộc đầy nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp ủy, tổ chức đảng và sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ đảng viên.

Thực tiễn cách mạng cho thấy, Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên tốt. Nhận thức được vai trò quan trọng đó, Vietcombank luôn xác định, nền tảng của sự phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững theo đúng chủ trương của Đảng là phải tuân thủ, bám sát nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng, không ngừng đề cao tính tiên phong, gương mẫu và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Cán bộ Vietcombank Thái Nguyên vận chuyển gạo hỗ trợ người dân vùng bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 (YAGI).

Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, các chi, đảng bộ trong toàn hệ thống Vietcombank đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị được phát huy; tính chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng cao; tinh thần dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ được củng cố. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức toàn hệ thống Vietcombank đã và đang được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

Tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của Vietcombank được triển khai gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhiều cấp ủy và người đứng đầu các cấp, nhiều cán bộ, đảng viên đã nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm, nói và làm đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, mang lại nhiều kết quả thiết thực đã xuất hiện, nhiều gương người tốt, việc tốt đã được tôn vinh, biểu dương.

Xác định mỗi đảng viên là một hạt nhân nòng cốt để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, công tác phát triển Đảng luôn được các chi, đảng bộ của Vietcombank chú trọng. Các cấp ủy Đảng đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đảng viên theo từng năm. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm, đẩy mạnh.

Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt sâu rộng Quy định số 144 để mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nội dung Quy định. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Quy định số 144, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình của cơ quan, đơn vị; phối hợp triển khai thực hiện Quy định số 144 với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định khác của Trung ương và cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực xây dựng Đảng, nhất là trên các mặt xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Trong mấy năm vừa qua, đối mặt với rất nhiều thách thức từ bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước và trên thế giới biến động mạnh, khó lường, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy Khối; sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, trách nhiệm của các đơn vị trong toàn hệ thống, Vietcombank đã vững vàng vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh, giữ vững vị trí ngân hàng số 1 về chất lượng và hiệu quả.

Theo đó, Vietcombank tiếp tục là doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam, được ghi danh trong 100 ngân hàng niêm yết lớn nhất toàn cầu về giá trị vốn hóa (~20 tỷ USD). Vietcombank được xếp hạng tín nhiệm quốc tế ở mức tốt nhất tại Việt Nam. Vietcombank lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh là Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động, lần thứ 8 liên tiếp được đánh giá là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam. Bên cạnh kết quả kinh doanh vượt trội, Vietcombank đã thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của một thương hiệu lớn.

Với những kết quả toàn diện và nổi trội đạt được, Đảng bộ Vietcombank vinh dự và tự hào được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nhiều năm liền và là Đảng bộ duy nhất của Khối đạt được thành tích này 5 năm liên tiếp.

Tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Vietcombank cùng đồng tâm hiệp lực, phát huy mạnh mẽ bản lĩnh, trí tuệ và văn hóa Vietcombank “Tín - Chuẩn - Mới - Bền - Nhân” đưa Vietcombank tiếp tục phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả, vươn tới những tầm cao mới.