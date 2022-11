Bình Định: Dự án Phú Tài 2 Central Life chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản

(TBTCO) - Ngày 2/10/2022, tại bán đảo Hải Giang (thành phố Quy Nhơn, Bình Định), Tập đoàn Hưng Thịnh đã tổ chức lễ động thổ phân khu Hollywood Hills by YOO Inspired by Starck thuộc siêu dự án MerryLand Quy Nhơn. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu thiết kế và phát triển bất động sản hàng hiệu số 1 thế giới YOO Inspired by Starck chính thức có mặt tại Việt Nam, với bộ sưu tập biệt thự nghệ thuật được thiết kế nội thất bởi Giám đốc sáng tạo Philippe Starck.