Các luật liên quan sắp có hiệu lực, thị trường bất động sản sẽ ra sao?

Chính sách mới sẽ mang lại nhiều kỳ vọng cho nền kinh tế Ông Huỳnh Anh Tuấn – Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) phân tích, việc các luật mới có hiệu lực vào ngày 1/8 sắp tới trong ngắn hạn sẽ ảnh hưởng không lớn. Riêng đối với Luật Đất đai 2024 có những điểm sửa đổi, mang lại nhiều kỳ vọng tích cực cho nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nói riêng. Tuy nhiên, những vấn đề trước mắt của nhóm doanh nghiệp này đang đối diện là tồn kho cao, sức cầu giảm và khó khăn trong việc huy động vốn để phát triển dự án. Thị trường bất động sản đóng băng hai năm qua làm cho việc luân chuyển hàng tồn kho chậm, nhiều dự án chưa hoàn thiện do thiếu hụt nguồn vốn và sức mua thị trường thấp do tâm lý chờ đợi giá nhà giảm hơn nữa của người dân, làm cho chi phí của các doanh nghiệp tăng cao. Do đó, khó có kỳ vọng đột biến về lợi nhuận của các doanh nghiệp này từ việc áp dụng các quy định mới. “Về dài hạn, thị trường sẽ có ảnh hưởng tích cực thông qua yếu tố minh bạch thông tin và khả năng dự báo đối với tình hình kinh doanh các doanh nghiệp bất động sản” - ông Huỳnh Anh Tuấn nói.