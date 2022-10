Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng kiểm tra Dự án kho chứa 1 triệu tấn LNG Thị Vải

(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư VS (VSGroup Invest) cho biết, đang nghiên cứu khảo sát đầu tư dự án VS Dragon Villa được ví như thiên đường nổi trên sông tại tỉnh Long An, với tổng đầu tư 800 tỷ đồng.