(TBTCO) - Theo thống kê mới nhất, 8 tháng năm 2024, thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Quảng Bình đạt 1.117,4 tỷ đồng, vượt 60% dự toán, tăng 365% so với cùng kỳ năm 2023.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo, Cục Hải quan Quảng Bình. Ảnh: Đỗ Quang.

Xuất nhập khẩu tăng trưởng tích cực

Theo Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, trong tháng 8 có 156 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, tăng 36,8% so với kỳ trước. Con số này tăng 33,9% so với cùng kỳ năm 2023. Các đơn vị đóng tại cửa khẩu đã làm thủ tục cho 3.396 tờ khai, giảm 2,5% so với tháng trước; khối lượng hàng hóa 443,17 nghìn tấn, tăng 20%; trị giá hàng hóa 230,2 triệu USD.

Tính chung 8 tháng, số tờ khai làm thủ tục qua địa bàn quản lý của Hải quan Quảng Bình tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023; khối lượng hàng hóa đạt 3.952 nghìn tấn, tăng 10%; trị giá hàng hóa 1.794,3 triệu USD, tăng 21,5%.

Công tác thu hồi nợ thuế cũng được đơn vị triển khai tích cực. Trong kỳ không phát sinh nợ quá hạn mới. Có 1 doanh nghiệp nợ thuế quá hạn dưới 10 năm với số tiền nợ là 9,379 tỷ đồng, tiền phạt chậm nộp là trên 4,19 tỷ. Đến nay số tiền thu hồi nợ là hơn 6,88 tỷ đồng.

Việc xuất nhập khẩu tăng trưởng tích cực đã giúp số thu của đơn vị đạt 1.117,4 tỷ đồng, vượt 60% dự toán được giao, tăng 365% so với cùng kỳ năm 2023.

Với tình hình như hiện tại, đơn vị dự báo số thu của tháng 9/2024 đạt thêm 108 tỷ đồng. Trong đó có 45 tỷ đồng từ Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I; 53 tỷ đồng từ mặt hàng nước tăng lực; dăm xuất khẩu 1,2 tỷ đồng; zircon xuất khẩu 1 tỷ đồng, nguyên liệu sản xuất gạch men 0,3 tỷ đồng; quặng sắt 1,8 tỷ đồng; thạch cao 3 tỷ đồng; gỗ 0,6 tỷ đồng; tinh bột sắn 1 tỷ đồng; hàng hóa và thu khác 1,1 tỷ đồng... Đây là những mặt mặt hàng đã có nguồn thu cố định hàng tháng tại Hải quan Quảng Bình.

Theo Cục Hải quan Quảng Bình, các mặt công tác chuyên môn được triển khai đúng tiến độ, giải quyết thủ tục hải quan nhanh chóng, thuận lợi, đúng quy định, không để xảy ra ách tắc tại cửa khẩu; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách nhà nước; tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, ma túy, không để xảy ra điểm nóng; công chức, người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương và quy chế hoạt động công vụ của ngành Hải quan.

Hải quan Quảng Bình tăng cường tuần tra các tuyến để kịp thời phát hiện vi phạm. Ảnh: Văn Tá.

Triển khai có hiệu quả công tác chống buôn lậu

Cũng trong 8 tháng qua, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã xử lý 91 vụ vi phạm hành chính, số tiền phạt 503,25 triệu đồng.

Tới đây, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt quy trình nghiệp vụ hải quan; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện xuất nhập cảnh qua địa bàn; kịp thời hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch về đấu tranh phòng, chống buôn lậu, ma túy do Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình ban hành; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cơ quan chức năng trong và ngoài ngành có liên quan trên địa bàn để triển khai có hiệu quả công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy qua biên giới.

Đồng thời, triển khai có hiệu quả các kế hoạch kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới; tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.../.