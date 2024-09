Đà Nẵng: 3 dự án bất động sản được bán nhưng đang thế chấp ngân hàng

(TBTCO) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng mới đây đã phát đi thông tin 7 dự án nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán. Tuy nhiên, đáng chý ý, 3 dự án gồm Khu đô thị thương mại và dịch vụ thể thao cao cấp New Town, Khu nhà ở và dịch vụ Tuyên Sơn; Tổ hợp khách sạn và căn hộ P.A Tower đang bị chủ đầu tư thế chấp tại ngân hàng.

Cổng công trường dự án Khu đô thị thương mại và dịch vụ thể thao cao cấp New Town. Ảnh: Tuấn Anh

3 dự án được cầm cố ngân hàng như thế nào?

Theo tài liệu Thời báo Tài chính Việt Nam có được, dự án đầu tiên là khu căn hộ cao tầng thuộc Khu đô thị thương mại và dịch vụ thể thao cao cấp New Town (1.733 căn hộ chung cư) do Công ty TNHH phát triển New Town làm chủ đầu tư. Dự án này nằm tại phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

Chủ đầu tư dự án và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á đã ký với nhau bản hợp đồng REF2335200002/HĐTC-QT/SNEW TOWN. Bản hợp đồng có hiệu lực vào cuối năm 2023.

Tài sản đảm bảo cho bản hợp đồng này là toàn bộ quyền tài sản hiện có hoặc phát sinh trong tương lai của Công ty TNHH phát triển New Town từ khu căn hộ cao tầng thuộc dự án Khu đô thị thương mại và dịch vụ thể thao cao cấp New Town.

Tiếp theo, dự án nhà ở liền kề và nhà ở biệt thự thuộc dự án Khu nhà ở và dịch vụ Tuyên Sơn do Công ty cổ phần Đầu tư Landcom làm chủ đầu tư. Dự án nằm tại quận Hải Châu và có 219 căn (156 căn nhà ở liền kề và 63 căn nhà ở biệt thự).

Để thế chấp cho hợp đồng này, Công ty cổ phần Đầu tư Landcom đã sử dụng toàn bộ các quyền tài sản hiện tại, hình thành trong tương lai thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty cổ phần Đầu tư Landcom liên quan đến dự án “Tổ hợp nhà ở Tuyên Sơn Riverside” tại địa chỉ làng Thể thao Tuyên Sơn Đà Nẵng làm tài sản đảm bảo.

Đến ngày 14/2/2022, Công ty cổ phần Đầu tư Landcom tiếp tục ký với ngân hàng bản hợp đồng để thế chấp là toàn bộ tài sản hiện tại, hình thành trong tương lai thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty cổ phần Đầu tư Landcom liên quan đến dự án “Toà nhà thương mại dịch vụ kết hợp căn hộ ở, Khu nhà ở và dịch vụ Tuyên Sơn”.

Tài sản đảm bảo ở đây là toàn bộ các quyền tài sản của bên bảo đảm với tư cách là chủ đầu tư được hưởng phát sinh từ việc đầu tư, thực hiện và kinh doanh, khai thác dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp P.A Tower tại khu đất A2.1-A2.2, đường Như Nguyệt, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và các tài sản thuộc dự án đã có và sẽ hình thành trong tương lai.

Cùng trong thời gian này, tài sản đảm bảo của doanh nghiệp này thay đổi thông tin đã đăng ký từ “Dự án Tổ hợp nhà ở Tuyên Sơn Riverside tại địa chỉ làng Thể thao Tuyên Sơn Đà Nẵng thành “Dự án Khu nhà ở và dịch vụ Tuyên Sơn” tại địa chỉ Khu làng thể thao Tuyên Sơn, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng” theo Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền tài sản phát sinh từ dự án ngày 14/2/2022.

Cuối cùng, Tổ hợp khách sạn và căn hộ P.A Tower do Công ty cổ phần PAVNC làm chủ đầu tư. Theo đó, vào hồi tháng 6/2023, Công ty cổ phần PAVNC đã giao dịch một khoản vay tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á chi nhánh Đà Nẵng. Giá trị khoản vay là 800.000.000.000 đồng.

Một góc dự án Khu nhà ở và dịch vụ Tuyên Sơn. Ảnh: Tuấn Anh

Những thông tin nhà đầu tư cần lưu ý

Vào tháng 8/2024, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã phát đi danh sách các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đã có văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán.

Sở Xây dựng cho hay, dự án có nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Tuy nhiên, chủ đầu tư đang thế chấp quyền sử dụng đất hoặc dự án đầu tư hoặc nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án.

Trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai mà thu tiền trả trước của người mua nhà ở thì chủ đầu tư phải gửi kèm theo giấy tờ chứng minh đã giải chấp hoặc biên bản thống nhất của bên mua nhà ở và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp và được mua bán nhà ở đó.

Đồng thời, gửi Sở Xây dựng để xem xét, ban hành văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán trước khi ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Chính vì vậy, Sở Xây dựng đã đề ra lưu ý trước khi bán nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.