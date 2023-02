Doanh nghiệp bất động sản vẫn gặp khó trong năm 2023

Ưu tiên hiện tại là an toàn tài chính trong thời gian trung và dài hạn Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt nhận định, thị trường BĐS ít nhất phải cần 6-18 tháng để có thể phục hồi trở lại. Nhìn chung đây là giai đoạn sàng lọc, tái cơ cấu toàn bộ thị trường nên sẽ cần thời gian để mọi thứ được ổn định. Có thể sau giai đoạn này thị trường sẽ bước vào giai đoạn phát triển bền vững hơn. Về dài hạn, giá BĐS sẽ theo xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, nhà đầu tư phải lượng hóa được khả năng duy trì sự an toàn tài chính cho tới khi thị trường phục hồi. Ưu tiên hiện tại là an toàn tài chính trong thời gian trung và dài hạn.