Đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương khác nhau, tính lương hưu thế nào?

(TBTCO) - Hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ năm tháng 1/2000 đến tháng 12/2013 theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định từ tháng 1/2014 đến nay, vậy khi nghỉ hưu tôi thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định như thế nào?

Ảnh tư liệu minh họa. Trả lời: Theo quy định hiện hành, cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính lương hưu đối với người lao động được áp dụng theo quy định tại Điều 62 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội như sau: "1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau: a) Tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu; b) Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1995 đến ngày 31/12/2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu; c) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2001 đến ngày 31/12/2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu; d) Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2007 đến ngày 31/12/2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu; đ) Tham gia BHXH từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu; e) Tham gia BHXH từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12 /2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu; g) Tham gia BHXH từ ngày 1/1/2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian. 2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian. 3. Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định tại Khoản 1 Điều này". Với quy định hiện hành nêu trên, nếu đến khi ông/bà đủ điều kiện hưởng lương hưu mà ông/bà có thời gian từ tháng 1/2000 đến tháng 12/2013 đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và từ tháng 1/2014 đến khi nghỉ việc đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì được áp dụng quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật BHXH năm 2014 để tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, trong đó thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm (từ tháng 1/2008 đến tháng 12/2013). BHXH Việt Nam cung cấp thông tin liên quan đến nội dung ông/bà hỏi để ông nắm được và căn cứ diễn biến tiền lương thực tế đã tham gia BHXH của bản thân để xác định việc tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ tính hưởng chế độ BHXH khi đủ điều kiện hưởng lương hưu sau này. Trường hợp cần giải thích cụ thể hơn, đề nghị ông/bà liên hệ với cơ quan BHXH gần nhất và cung cấp hồ sơ để được tư vấn, trả lời./.

