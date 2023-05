Giá vé metro Bến Thành - Suối Tiên được đề xuất từ 9.000 - 24.000 đồng/lượt

(TBTCO) - Sáng 13/5, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế (13/5/1953 - 13/5/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.