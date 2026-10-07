Hải quan khu vực I đẩy mạnh hậu kiểm, góp phần tăng thu ngân sách hơn 134 tỷ đồng

Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư về công tác chống thất thu, đại diện Chi cục Hải quan khu vực I cho biết, hậu kiểm là một trong những điểm sáng của đơn vị trong năm 2026.

Hải quan khu vực I tăng cường hậu kiểm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời nâng hiệu quả chống thất thu. Ảnh: CTV

Cụ thể, từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Hải quan khu vực I đẩy mạnh hậu kiểm theo hướng chọn đúng đối tượng, đúng lĩnh vực có rủi ro, trên cơ sở thu thập, phân tích thông tin và dấu hiệu vi phạm. Cách làm này vừa nâng hiệu quả chống thất thu, vừa hạn chế kiểm tra dàn trải, tạo điều kiện để doanh nghiệp tuân thủ tốt được hưởng môi trường thông quan thuận lợi hơn.

Thống kê đến hết quý III/2026, Chi cục đã thực hiện 85 cuộc hậu kiểm tại trụ sở người khai hải quan, cơ quan Hải quan và các đơn vị Hải quan. Qua kiểm tra, số tiền truy thu, tăng thu đạt 134,19 tỷ đồng. Trong đó, các khoản thu lớn nhất đến từ mã số hàng hóa với 56,33 tỷ đồng và gia công - sản xuất xuất khẩu với 46,73 tỷ đồng.

Công tác hậu kiểm đang phát huy vai trò là một khâu quan trọng trong chuỗi quản lý hải quan, khi những vấn đề chưa được phát hiện hoặc chưa thể xử lý đầy đủ tại thời điểm thông quan có thể tiếp tục được rà soát trên cơ sở hồ sơ, dữ liệu và thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Chi cục Hải quan khu vực I tăng cường quản lý doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, tập trung vào những trường hợp có lượng nguyên liệu, vật tư tồn thực tế cao hơn hồ sơ nhưng chưa xác định được nguyên nhân; doanh nghiệp chưa thực hiện đúng quy định về cơ sở, hợp đồng gia công lại; đồng thời rà soát, xử lý thuế đối với tờ khai nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu loại hình E31.

Bên cạnh nhiệm vụ thu đúng, thu đủ cho ngân sách, công tác kiểm tra được gắn với chấn chỉnh ngay những bất cập trong khâu thông quan và hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định. Ngoài ra, Chi cục cũng tổ chức tập huấn cho công chức về các quy định liên quan đến tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị, phế liệu, phế phẩm đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất.