Hưng Thịnh Land lập cú đúp trong đêm trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021

(TBTCO) - Sau quá trình đánh giá gắt gao, vào ngày 26/11/2021 vừa qua, Hưng Thịnh Land đã vinh dự đón nhận giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021 ở hạng mục Best Mixed Use Developer - Nhà phát triển dự án phức hợp tốt nhất 2021. Cũng trong đêm trao giải, dự án Cam Ranh Mystery Villas do Hưng Thịnh Land phát triển đã xuất sắc nhận giải Best Coastal Housing Architectural Design - Thiết kế kiến trúc Nhà ở ven biển tốt nhất 2021.

Sau những nỗ lực phục hồi của thị trường trong bối cảnh đại dịch Covid-19, PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021 - một trong những giải thưởng quốc tế lâu đời, uy tín, minh bạch đã trở lại mạnh mẽ và thu hút nhiều thương hiệu bất động sản lớn tại Việt Nam. Lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021 được tổ chức trang trọng tại khách sạn Park Hyatt Saigon. Tại giải thưởng lần này, hội đồng giám khảo gồm nhiều chuyên gia đầu ngành và giám sát viên tin cậy đã vinh danh các dự án, thành tựu và sáng kiến mới nhất của các nhà phát triển bất động sản. Trong đó, Hưng Thịnh Land được xướng tên ở hạng mục Best Mixed Use Developer - Nhà phát triển dự án phức hợp tốt nhất 2021 với những nỗ lực phát triển và tạo dựng những giá trị vững bền. Để được vinh danh, Hưng Thịnh Land đã đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về hồ sơ dự án và uy tín thương hiệu trong ngành bất động sản, chất lượng các công trình, thành tích nổi bật, các hoạt động cộng đồng… Ông Cao Minh Hiếu – Phó Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Land nhận giải Best Mixed Use Developer - Nhà phát triển dự án phức hợp tốt nhất 2021. Trong gần 20 năm qua, các dự án do Hưng Thịnh Land phát triển đều được đầu tư bài bản, có thiết kế chỉn chu với đa dạng loại hình, tiện ích đem đến một cuộc sống hiện đại, tiện nghi cho cư dân và luôn được thị trường tích cực đón nhận. Với việc xây dựng chiến lược kinh doanh chặt chẽ, linh hoạt, Hưng Thịnh Land sẽ tiếp tục ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng thuộc các phân khúc khác nhau, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực của khách hàng và nhà đầu tư. Như một sự ghi nhận dành cho những sản phẩm quy mô và tâm huyết của Hưng Thịnh Land, khu biệt thự nghỉ dưỡng bên biển Cam Ranh Mystery Villas (tổng diện tích 12,7 ha với 241 căn biệt thự biển tại tỉnh Khánh Hòa) đã vượt qua những đối thủ khác để được công nhận là Best Coastal Housing Architectural Design - Thiết kế kiến trúc Nhà ở ven biển tốt nhất 2021. Dự án sở hữu vị trí vàng tại Bãi Dài – một trong những bãi biển hoang sơ đẹp nhất Việt Nam, nằm trong quần thể resort thuộc Khu du lịch quốc tế Bắc bán đảo Cam Ranh. Trước đó, Cam Ranh Mystery Villas cũng được vinh danh trong Top 10 dự án bất động sản nghỉ dưỡng tiềm năng 2021 do Viện nghiên cứu bất động sản Việt Nam trao tặng. Ông Cao Minh Hiếu nhận giải Best Coastal Housing Architectural Design - Thiết kế kiến trúc Nhà ở ven biển tốt nhất 2021. Lợi thế về địa hình không chỉ mang lại cho Cam Ranh Mystery Villas những giá trị cảnh quan đặc sắc mà còn đem đến giá trị về sức khỏe, vượng khí cho gia chủ nhờ không gian nghỉ dưỡng hòa mình bất tận cùng thiên nhiên. Với nghệ thuật sắp đặt tinh tế và bố trí so le mềm mại, tất cả các căn biệt thự tại Cam Ranh Mystery Villas đều sở hữu hồ bơi riêng biệt và tầm nhìn trải rộng về biển Bãi Dài, thu trọn hơi thở tươi mát của đại dương. Toàn cảnh Khu biệt thự nghỉ dưỡng ven biển Cam Ranh Mystery Villas do Hưng Thịnh Land phát triển. Giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021 là sự ghi nhận cho những nỗ lực của doanh nghiệp Việt trong bối cảnh thị trường bất động sản đang chịu nhiều ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Với cú đúp giải thưởng nhận được, đã khẳng định hướng đi đúng đắn của Hưng Thịnh Land trong sứ mệnh mang đến cho khách hàng những giá trị tốt đẹp và vững bền nhất. Việc liên tiếp được công nhận bởi các tổ chức trong nước và khu vực một lần nữa khẳng định uy tín thương hiệu hàng đầu và vị thế vững vàng của Hưng Thịnh Land trên thị trường bất động sản. Giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards được tổ chức lần thứ 7 tại Việt Nam đã vinh danh 71 nhà phát triển BĐS xuất sắc nhất với 56 hạng mục đề cử. Giải thưởng được tổ chức bởi Tập đoàn PropertyGuru uy tín với sự giám sát và đánh giá chuyên nghiệp bởi một hội đồng giám khảo độc lập gồm các chuyên gia đầu ngành nhằm ghi nhận và vinh danh những nhà phát triển nổi bật trong lĩnh vực BĐS Châu Á.

PV