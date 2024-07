(TBTCO) - Qua rà soát dữ liệu hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố không tra cứu, sử dụng 6 thông báo kết quả xác định trước mã số mặt hàng bộ phận và linh kiện của bộ phận của Trạm gốc thông tin di động mặt đất.

Trạm gốc thông tin di động mặt đất- ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Liên quan đến hàng hóa thuộc nhóm 85.17, Tổng cục Hải quan cho biết, trạm thu phát gốc (Base station) là thiết bị dùng cho mạng di động tế bào, trạm thu phát gốc nhận và phát sóng radio đến và từ các điện thoại di động tế bào hay tới các mạng hữu tuyến hoặc không dây khác.

Cũng theo ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông, “radiotelephony” và “radiotelegraphy” là các phương thức liên lạc của hệ thống thông tin liên lạc thuộc các nghiệp vụ hàng hải, hàng không; trạm gốc thông tin di động mặt đất không sử dụng cho “radiotelephony” hoặc “radiotelegraphy”.

Tại phân nhóm 8517.79 (bộ phận của hàng hóa thuộc nhóm 8517, loại khác), mã số 8517.79.92 có mô tả tiếng Anh là “... Of goods for radiotelephony or radiotelegraphy”. Do đó, hàng hóa là bộ phận của trạm gốc không phù hợp phân loại vào mã số 8517.79.92.

Liên quan đến các thông báo kết quả xác định trước mã số đã ban hành, theo Tổng cục Hải quan, tại các điểm a khoản 6 Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định, văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan có hiệu lực tối đa không quá 3 năm kể từ ngày Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký ban hành.

Tại điểm d, khoản 6 Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP cũng quy định rõ văn bản thông báo kết quả xác đinh trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan chấm dứt hiệu lực trong trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Tổng cục Hải quan cho rằng, Thông tư 65/2017/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hoá XNK Việt Nam đã được thay thế bởi Thông tư 31/2022/TT-BTC (có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 30/12/2022).

Theo đó, đối chiếu với các quy định trên, quà rà soát Tổng cục Hải quan nhận thấy có 6 thông báo kết quả xác định trước mã số cho các mặt hàng là bộ phận của trạm gốc đã hết hiệu lực. Trong đó, các Thông báo: 1063/TB-TCHQ ngày 27/2/2018; 1979/TB-TCHQ ngày 13/4/2018; 2979/TB-TCHQ ngày 29/5/2018; 3101/TB-TCHQ ngày 20/5/2019 hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

Các Thông báo: 4561/TB-TCHQ ngày 28/10/2022 và 4562/TB-TCHQ ngày 28/10/2022 hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

Để đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố không tra cứu, sử dụng 6 thông báo kết quả xác định trước mã số trên trong công tác nghiệp vụ.

Đối với 2 Thông báo: 6448/TB-TCHQ và 6449/TB-TCHQ (cùng ngày 13/12/2023) về kết quả xác định trước mã số môt số mặt hàng là bộ phận của trạm gốc, Tổng cục Hải quan cho biết đã ban hành 2 thông báo sửa đổi, thay thế./.