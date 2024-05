Ngày 23/5: Giá cà phê và hồ tiêu tăng mạnh, cao su biến động không đồng nhất

(TBTCO) - Giá cà phê thế giới hôm nay (23/5) duy trì đà đi lên đối với hai loại Robusta và Arabica; giá tiêu tăng mạnh sau nhiều ngày đi ngang. Trong đó, thương lái tại Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông và Đồng Nai đang cùng thu mua hồ tiêu với giá 113.000 đồng/kg, tăng 2.000 - 3.000 đồng/kg. Đối với cao su, giá kỳ hạn trên hai sàn giao dịch tăng giảm không đồng nhất.

Giá cà phê thế giới hôm nay duy trì đà đi lên. Ảnh tư liệu

Giá cà phê Robusta tiếp đà tăng hơn 2%

Theo ghi nhận mới nhất, giá cà phê trên thị trường thế giới tiếp đà đi lên.

Cụ thể, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 7/2024 được ghi nhận tại mức 3.815 USD/tấn sau khi tăng 2,17%.

Giá cà phê arabica giao tháng 7/2024 tại New York ở mức 220,3 UScent/pound sau khi tăng 1,43%.

Xu hướng tăng giá tiếp tục diễn ra trong tháng 4/2024 do thời tiết không thuận lợi tại Việt Nam khiến nguồn cung bị ảnh hưởng.

Những lo ngại về vụ mùa cà phê ở Brazil và Việt Nam đang thúc đẩy hoạt động mua cà phê kỳ hạn của các quỹ. Nguồn cung cà phê Robusta khan hiếm từ Việt Nam, nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới, là yếu tố tăng giá chính.

Giá tiêu tăng lên mức cao mới

Theo khảo sát, giá tiêu tăng mạnh sau nhiều ngày đi ngang. Trong đó, thương lái tại Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông và Đồng Nai đang cùng thu mua hồ tiêu với giá 113.000 đồng/kg, tăng 2.000 - 3.000 đồng/kg. Hai tỉnh Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu tăng lần lượt 3.000 đồng/kg và 5.000 đồng/kg lên mức tương ứng là 114.000 đồng/kg và 116.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới thế giới, giá giao dịch tiêu đen Lampung (Indonesia), giá thu mua tiêu đen Brazil ASTA 570 và giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA duy trì ổn định so với ngày 21/5; giá thu mua tiêu trắng Muntok, còn giá tiêu trắng Malaysia ASTA không có điều chỉnh mới.

Giá hồ tiêu tăng cao là điều đáng mừng cho nông dân trồng hồ tiêu để bù lại cho những năm giá xuống quá thấp (2019 và 2020). Theo các chuyên gia, với diễn biến giá hồ tiêu từ đầu năm đến nay, hồ tiêu đang vào chu kỳ tăng giá mới. Nguyên nhân chính là nguồn cung hồ tiêu hạn chế trên toàn cầu.

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam dự báo giá tiêu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, hiệp hội cũng khuyến cáo bà con nông dân không nên ồ ạt mở rộng diện tích trồng hồ tiêu, mà tập trung đầu tư, chăm sóc theo hướng thâm canh để cây hồ tiêu phát triển bền vững và ổn định.

Giá cao su tăng giảm không đồng nhất

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 7/2024 tăng 0,5% lên mức 323,2 yen/kg tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h ngày 23/5 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2024 duy trì ổn định ở mức 17.020 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,41%.

Từ đầu tháng 5/2024 đến nay, giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều, giá tăng tại Thượng Hải, trong khi giảm tại Nhật Bản và Thái Lan.

Các tháng tới, dự báo giá cao su thế giới sẽ không biến động mạnh như các tháng đầu năm, mặc dù có lo ngại nhu cầu cao su của Trung Quốc chững lại, nhưng nguồn cung cao su chịu tác động xấu từ thời tiết, nhất là tại các nước sản xuất hàng đầu như Thái Lan sẽ là yếu tố hỗ trợ giá cao su.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), Nhật Bản, giá cao su giảm so với cuối tháng trước. Ngày 10/5/2024, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 308,8 Yên/kg (tương đương 1,98 USD/kg), giảm 1,4% so với cuối tháng 4/2024, nhưng vẫn tăng 52,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), thị trường Trung Quốc nghỉ lễ từ đầu tháng 5/2024 đến ngày 06/5/2024 mới giao dịch trở lại. Sau khi giao dịch trở lại, giá cao su biến động nhẹ. Ngày 10/5/2024, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 13.890 NDT/tấn (tương đương 1,95 USD/kg), tăng 0,9% so với cuối tháng 4/2024 và tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại Thái Lan, giá cao su tiếp tục xu hướng giảm. Ngày 9/5/2024 giá cao su RSS3 dao động ở mức 78,91 Baht/kg (tương đương 2,15 USD/kg), giảm 0,8% so với cuối tháng 4/2024, nhưng vẫn tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2023. Cơ quan khí tượng của nước sản xuất cao su hàng đầu Thái Lan cảnh báo mưa lớn và lũ lụt ở thượng nguồn nước này từ ngày 8 - 14/5/2024, có khả năng gây thiệt hại mùa màng./.