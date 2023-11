Nhóm cổ phiếu bất động sản có nhiều tiềm năng trong dài hạn

(TBTCO) - Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, tăng trưởng tín dụng (TTTD) tại TP.HCM tính đến cuối tháng 10 là 4,67% so với cuối năm 2022 và 7% so với cùng kỳ, thấp hơn so với tốc độ của cả nước. Thực tế hiện nay, nhiều ngân hàng thanh khoản đang dồi dào, lãi suất giảm nhưng doanh nghiệp vẫn kêu khó tiếp cận vốn vay vì nhiều nguyên nhân.