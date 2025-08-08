Thị trường chứng khoán tháng 7 khởi sắc trên cả chỉ số, thanh khoản và dòng vốn ngoại

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán tháng 7/2025 ghi nhận sự tăng trưởng toàn diện với chỉ số VN-Index vượt mốc 1.500 điểm, thanh khoản tăng mạnh và dòng vốn ngoại mua ròng trở lại.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục cho thấy tín hiệu tích cực trong tháng 7/2025, với đà tăng mạnh của các chỉ số chính, thanh khoản cải thiện đáng kể và sự quay trở lại của dòng vốn ngoại. Theo báo cáo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE), kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng, chỉ số VN-Index đạt 1.502,52 điểm, VNAllshare đạt 1.595,99 điểm và VN30 lên mức 1.615,23 điểm. So với cuối tháng 6, mức tăng lần lượt đạt 9,19%, 11,71% và 9,32%.

Đáng chú ý, tất cả các chỉ số ngành đều ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ. Dẫn đầu là nhóm ngành công nghiệp với chỉ số VNIND tăng tới 18,82%, theo sau là bất động sản (VNREAL) tăng 14,38% và nguyên vật liệu (VNMAT) tăng 8,20%.

Nguồn: HOSE.

Thanh khoản thị trường cũng chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ trong tháng 7. Khối lượng giao dịch bình quân cổ phiếu đạt hơn 1.422 triệu đơn vị/ngày, với giá trị giao dịch bình quân lên đến 34.993 tỷ đồng/ngày, tăng lần lượt 63,20% và 66,98% so với tháng trước.

Giao dịch chứng quyền có bảo đảm (CW) đạt bình quân 70,35 triệu đơn vị/ngày, giá trị tương ứng 104,23 tỷ đồng/ngày, ghi nhận mức tăng mạnh lần lượt 52,57% và 105,33% so với tháng 6.

Trong khi đó, hoạt động giao dịch chứng chỉ quỹ ETF tiếp tục bùng nổ, với khối lượng bình quân hơn 3,99 triệu đơn vị/ngày và giá trị hơn 109,63 tỷ đồng/ngày – tăng lần lượt 154,37% và 218,66% so với tháng trước.

Đáng ghi nhận là sự trở lại của dòng vốn ngoại trong tháng 7. Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 176.199 tỷ đồng, chiếm 10,95% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Sau nhiều tháng giao dịch thận trọng, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng với giá trị vượt 7.778 tỷ đồng.

Về quy mô, tính đến ngày 31/7/2025, HOSE ghi nhận 657 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 390 mã cổ phiếu, 4 mã chứng chỉ quỹ đóng, 17 mã chứng chỉ quỹ ETF và 246 mã chứng quyền có bảo đảm. Tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 184,73 tỷ đơn vị. Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đã vượt ngưỡng 6,48 triệu tỷ đồng, tăng 9,59% so với cuối tháng 6. Mức vốn hóa này tương đương 56,33% GDP năm 2024 và chiếm hơn 94,2%

Về hoạt động niêm yết, tháng 7 ghi nhận sự xuất hiện của một mã cổ phiếu mới trên sàn HOSE – cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á (mã VAB), chính thức đưa vào giao dịch trong tháng.

Tính đến hết tháng 7, HOSE có tổng cộng 50 doanh nghiệp đang niêm yết với quy mô vốn hóa thị trường trên 1 tỷ USD. Trong đó, có 4 doanh nghiệp đạt mức vốn hóa vượt 10 tỷ USD, gồm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty CP Vinhomes (VHM) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID).