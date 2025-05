Nợ xấu ngân hàng gia tăng, tỷ lệ bao phủ xuống mức đáy 5 năm

Nợ xấu ngân hàng vượt 1 triệu tỷ đồng, chất lượng tài sản tiếp tục suy giảm Theo số liệu từ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), đến cuối năm 2024, tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng, bao gồm cả nợ tiềm ẩn rủi ro, khoảng 5,46%, tương đương 1,03 triệu tỷ đồng. Trong 2 tháng đầu năm 2025, nợ xấu tiếp tục gia tăng, với tổng quy mô tăng thêm khoảng 34 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, theo ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng thư ký VNBA, có tới 677 nghìn tỷ đồng nợ xấu được các ngân hàng xử lý thông qua trích lập dự phòng rủi ro và đưa ra ngoài bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, phần lớn trong số này vẫn chưa được thu hồi thực tế. Ông Hùng cho biết, nguyên nhân chính nằm ở các vướng mắc pháp lý, đặc biệt là tranh chấp liên quan đến tài sản bảo đảm. Thậm chí, nhiều vụ việc dù có hiệu lực thi hành án nhưng vẫn không thể xử lý do bất cập trong quy trình cưỡng chế và thi hành án dân sự. Báo cáo cập nhật ngành Ngân hàng do SSI Research mới công bố cũng cho thấy, chất lượng tài sản ngành giảm quý đầu năm khi tỷ lệ nợ xấu (NPL) tăng lên 2,02%, tăng 29 điểm cơ bản so với quý trước, một phần do ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ dù đã xóa 26,6 nghìn tỷ đồng nợ xấu (tăng 34% cùng kỳ). Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm xuống còn 88,7% so với 105% trong quý IV/2024, đánh dấu mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Điểm đáng chú ý là các ngân hàng không quá tích cực trong việc trích lập dự phòng nợ xấu dù chất lượng tài sản suy giảm. Dù vậy, nhóm phân tích dự báo các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tài sản dần cải thiện trong môi trường lãi suất được duy trì ở mức thấp cũng như các phương án hỗ trợ và cơ cấu nợ cho khách hàng từ phía các ngân hàng.