Ngày 17/3, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đã thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc với Viettel.

Tại Tập đoàn Viettel, Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã tham quan khu trưng bày sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, tìm hiểu thực tế các trang thiết bị kỹ thuật quân sự hiện đại, các thiết bị hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin do Viettel nghiên cứu và sản xuất. Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đồng thời đã trải nghiệm các giải pháp chuyển đổi số và đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng do Viettel làm chủ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn công tác đã nghe Đại tá Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn, báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp, trong đó nổi bật là các thành tựu Viettel đạt được trong hơn 30 năm hình thành và phát triển.

Biểu dương các kết quả đạt được của Viettel, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Viettel trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đảm bảo an ninh quốc phòng của Viettel.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn công tác tham quan khu trưng bày sản phẩm công nghiệp công nghệ cao do Viettel nghiên cứu và sản xuất.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, kết quả sản xuất kinh doanh của Viettel đã thể hiện bằng tốc độ tăng trưởng vượt bậc trong nhiều năm, bằng số tiền đóng góp ngân sách nhà nước khi liên tục là doanh nghiệp trong tốp đầu các doanh nghiệp nộp thuế và thực hiện nhiều chương trình xã hội ý nghĩa.

Đánh giá cao công tác đầu tư nước ngoài của Viettel, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng hoạt động này không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước mà còn xây dựng hình ảnh con người Việt Nam hiện đại, quảng bá công nghệ Việt Nam với bạn bè quốc tế. Hiệu quả đầu tư nước ngoài của Viettel đồng thời đóng góp tích cực bảo vệ Tổ quốc từ xa.

Thượng tướng Trần Quang Phương khẳng định, bằng nội lực của chính mình, Viettel đã tạo ra những kết quả đột phá với nhiều thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu chế tạo công nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó Viettel cũng từng bước làm chủ những công nghệ hiện đại nhất của viễn thông, song hành với thế giới khi sản xuất thành công thiết bị mạng 4G, 5G. Trong lĩnh vực quân sự, Viettel đã nghiên cứu sản xuất thành công sản phẩm công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, góp phần hiện đại hóa quân đội.

“Những kết quả mà Viettel đạt được là sự phát triển mới của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, tăng thêm niềm tin vững chắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đối với Viettel, nâng cao vị thế, uy tín của Viettel trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng” - Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá Viettel đã thành công trong chiến lược chuyển đổi số, đóng góp lớn vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia, hoan nghênh sứ mệnh Viettel đặt ra cho mình, đó là tiên phong, chủ lực kiến thiết nên xã hội số ở Việt Nam với 4 trọng tâm gồm: Chính phủ số để người dân được phục vụ tốt hơn; kinh tế số để người dân giàu có hơn; xã hội số để người dân hạnh phúc hơn; an ninh mạng để người dân sống và làm việc an toàn hơn./.