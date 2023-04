(TBTCO) - Thị trường lao động quý I/2023 tiếp tục duy trì đà phục hồi với lực lượng lao động là 52,2 triệu người, số người có việc làm là 51,1 triệu người – đều tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 1,05 triệu người - giảm so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước.