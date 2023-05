Standard Chartered dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ hạ lãi suất tái cấp vốn

(TBTCO) - Trong báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô gần đây về Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered đã dự báo về khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ hạ lãi suất tái cấp vốn.

Standard Chartered dự báo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ giảm lãi suất tái cấp vốn thêm 50 điểm cơ bản xuống 5% vào cuối quý II, sau đó lãi suất sẽ duy trì cho đến cuối năm 2025. Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra tình huống lãi suất sẽ tăng, đặc biệt là vào cuối năm, do NHNN có thể sẽ chú trọng vào sự ổn định của thị trường tài chính hơn là tăng trưởng.

Chuyên gia của Standard Chartered cho biết từ đầu năm 2023, NHNN đã chuyển hướng sang hỗ trợ quá trình phục hồi của nền kinh tế. Ngoài việc cắt giảm lãi suất, NHNN còn hỗ trợ các doanh nghiệp đang gặp khó khăn bằng cách cho họ thêm thời gian để giải quyết tình trạng thiếu thanh khoản.

Standard Chartered hạ dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ hạ lãi suất tái cấp vốn. Ảnh: T.L

Về tình hình vĩ mô, Standard Chartered hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam xuống 6,5% từ mức 7,2% trước đó. Các yếu tố tác động từ bên ngoài được cân nhắc xem xét thận trọng hơn.

Các chỉ số vĩ mô trong tháng 4 cho thấy sự chậm lại. Xuất khẩu giảm 17,1% so với cùng kỳ, nhập khẩu giảm 20,5% so với cùng kỳ và sản xuất công nghiệp chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ; thặng dư thương mại tăng lên 1,5 tỷ đô la Mỹ từ mức 0,7 tỷ đô la Mỹ trong tháng 3.

Trong cả 4 tháng đầu năm, xuất khẩu đã giảm 11,8%; nhập khẩu giảm 15,4% so với cùng kỳ, với thặng dư thương mại đạt 6,4 tỷ đô la Mỹ. Lạm phát ở mức 2,8% trong tháng 4, giảm tháng thứ ba liên tiếp từ mức 4,9% hồi tháng 1; lạm phát cơ bản tăng 4,6% do doanh số bán lẻ tăng mạnh 11,5%. Vốn FDI giải ngân từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2023 đạt tổng cộng 5,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,2% so với cùng kỳ; vốn FDI cam kết đạt 8,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 17,9%./.