(TBTCO) - Tính từ đầu năm 2023 đến nay, so với các nước ASEAN, chỉ số VN-Index đã đạt mức tăng vượt trội khi tăng +11,2%. Sự hồi phục của thị trường nhờ niềm tin của nhà đầu tư được cải thiện sau khi Chính phủ và các bộ, ngành ban hành nhiều chính sách quyết liệt để tháo gỡ các nút thắt hiện nay của nền kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng; đồng thời, dòng tiền trong nước đã tích cực quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán trong bối cảnh lãi suất có xu hướng giảm rõ rệt.

Ngày 12/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương, Ban lãnh đạo UBCKNN, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các đơn vị thuộc UBCKNN và đại diện lãnh đạo các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam…

Thị trường nửa đầu năm với nhiều khởi sắc hơn

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, ông Phạm Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, nhìn chung thị trường chứng khoán (TTCK) trong 6 tháng đầu năm được cải thiện so với cuối năm 2022 với nhiều khởi sắc, đặc biệt trong quý II mặc dù chịu tác động của tình hình kinh tế, tài chính trong nước và thế giới.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang cho thấy nền tảng khá vững khi chỉ số tăng trở lại và thanh khoản đang được cải thiện. Theo đó, thị trường tăng điểm tích cực trong tháng 1, trước khi giảm xuống khá thấp trong tháng 2 nhưng đã phục hồi trở lại từ cuối tháng 3 đến nay nhờ Chính phủ đưa ra các biện pháp kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế và thị trường tài chính. Đáng chú ý là Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần điều chỉnh hạ lãi suất điều hành vào tháng 3 và tháng 5 nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, tổng số tài khoản mở mới tăng 413.976 tài khoản chứng khoán, đưa tổng số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam lên hơn 7,31 triệu tài khoản, tăng 6% so với cuối năm 2022.

Tính đến ngày 30/6/2023, chỉ số VN-Index đạt 1.120,18 điểm, tăng +11,2% so với cuối năm 2022. Chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 227,32 điểm, tăng +10,7% so với cuối năm 2022.

Cùng với diễn biến của chỉ số, sau khi giảm mạnh trong quý I, thanh khoản trên thị trường đã có diễn biến tích cực trong quý II khi liên tục được cải thiện, đặc biệt trong tháng 4 và tháng 6 thanh khoản đã tăng lần lượt 25,8% và 27,2% so với tháng trước và đạt 19.829 tỷ đồng/phiên trong tháng 6, tăng 64,8% so với bình quân của tháng 1. Giá trị giao dịch bình quân từ đầu năm đến nay mặc dù vẫn giảm khoảng 31,9% so với bình quân năm trước, nhưng giá trị giao dịch bình quân quý II tăng khoảng 37% so với quý I.

Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu và quy mô niêm yết vẫn tiếp tục tăng so với cuối năm 2022. Tính đến ngày 30/6, mức vốn hóa thị trường đạt 5.783 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2022, tương đương 60,8% GDP. Quy mô niêm yết, đăng ký giao dịch (ĐKGD) của thị trường tính đến cuối tháng 6/2023 đạt 1.997 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% với cuối năm 2022 với 743 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 Sở GDCK và 866 cổ phiếu ĐKGD trên UPCoM.

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành đúng kế hoạch

Theo đánh giá của UBCKNN, mặc dù trải qua nhiều biến động mạnh, nhưng xét về tổng thể, TTCK Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 vẫn giữ hoạt động ổn định, thông suốt và an toàn. Những kết quả khả quan về tình hình kinh tế - xã hội, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo; chính sách tiền tệ, tài khóa được điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả là những yếu tố nền tảng tích cực của TTCK Việt Nam.

“Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBCKNN đã rất nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ được giao” – Lãnh đạo UBCKNN cho hay.

Theo đó, UBCKNN đã chủ động, tích cực nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý theo đúng chương trình đề ra, tiến hành rà soát tổng thể các quy định tại luật, nghị định, các văn bản hướng dẫn nhằm khắc phục những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng thời, hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã sẵn sàng đi vào hoạt động, kỳ vọng sẽ góp phần tăng tính minh bạch cho thị trường, thúc đẩy tính thanh khoản, tạo điều kiện cho thị trường sơ cấp trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát triển bền vững hơn.

Cùng với đó, UBCKNN cũng đã kịp thời thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống, chính xác về chủ trương, định hướng điều hành và tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán nhằm tăng cường minh bạch cho thị trường.

UBCKNN cũng sẽ tiếp tục triển khai tái cấu trúc thị trường chứng khoán, tăng cường công tác quản lý công ty đại chúng và các tổ chức kinh doanh chứng khoán. Bên cạnh đó, “hoạt động thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm đã được đẩy mạnh trong bối cảnh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán ngày càng tinh vi, phức tạp. UBCKNN luôn tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong tổ chức bộ máy, thực hiện cải cách hành chính trong các hoạt động của UBCKNN đối với doanh nghiệp” – UBCKNN cho biết thêm./.