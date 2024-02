Thị trường sôi sục với chính sách mua nhà trả góp chưa từng có tiền lệ của Vinhomes

(TBTCO) - Chương trình “Mua nhà sang - An tâm tài chính” mà Vinhomes vừa công bố ngay lập tức khiến thị trường bất động sản sôi sục khi mở ra cơ hội sở hữu nhà cũng như đầu tư bất động sản tốt chưa từng có nhờ chính sách có “1-0-2”.

“Sóng” lạc quan lan tỏa khắp thị trường bất động sản

Sau giai đoạn trầm lắng, thị trường bất động sản (BĐS) đang chứng kiến nhiều tín hiệu tích cực. Các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động, kéo theo lãi suất cho vay mua nhà cũng đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm nay. Lãi vay thấp chưa từng có được đánh giá là cơ hội tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây, cho cả khách có nhu cầu ở thực cũng như nhà đầu tư xuống tiền để sở hữu BĐS trước khi giá nhà thiết lập mặt bằng mới.

Báo cáo của PropertyGuru cho thấy, nhu cầu tìm kiếm BĐS trên toàn quốc trong tháng 1/2024 tăng 66% so với cùng kỳ năm 2023, lượng tin bán cũng tăng 52%. Cụ thể, lượng tìm kiếm đất nền tại Hà Nội tăng 110%, đất dự án tăng 77% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lượng tìm kiếm chung cư Hà Nội tăng 71%. Tương tự, ở TP.HCM, nhu cầu tìm kiếm tăng từ 71% - 73% đối với đất nền, đất dự án và tăng 59% đối với chung cư.

Báo cáo và Chỉ số về tâm lý người tiêu dùng BĐS (CSS) của PropertyGuru cũng chỉ ra có đến 65% người được hỏi cho biết họ vẫn dự định mua BĐS trong 1 năm tới. Theo báo cáo CSS, chỉ số tâm lý thị trường BĐS đầu năm 2024 tăng 3 điểm so với nửa cuối năm 2023, các bên mua, bán BĐS đã không còn quá dè chừng như trong năm 2023.

Chính sách mới của Vinhomes gây được tiếng vang lớn trên thị trường BĐS đầu năm 2024.

Sự đảo chiều này là minh chứng cho mong muốn sở hữu nhà để an cư lạc nghiệp vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt. Nhu cầu này chỉ tạm thời bị kìm nén khi thị trường khó khăn, tín dụng bị siết chặt. Đồng thời, thị trường BĐS hồi phục cũng tạo thêm tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trong bối cảnh các kênh khác giảm dần sức hút do lãi suất tiết kiệm xuống thấp kỷ lục, giá vàng đang tăng cao bất hợp lý…

Đáng chú ý, thị trường càng tăng nhiệt sau cú hích “khủng” từ chính sách “Mua nhà sang - An tâm tài chính” được Vinhomes công bố đầu tháng 2/2024. Đây được xem là chất xúc tác đặc biệt khi thu hút mạnh mẽ cả khách hàng có nhu cầu ở thực cũng như giới đầu tư.

Khách hàng sôi sục với chính sách “tốt chưa từng có”

Chương trình “Mua nhà sang - An tâm tài chính” đang gây tiếng vang lớn khi áp dụng chính sách thanh toán chưa từng có tiền lệ, dành cho sản phẩm nhà phố Vinhomes Ocean Park 2, căn hộ The Zenpark - Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội) và căn hộ The Beverly Vinhomes Grand Park (TP. Hồ Chí Minh).

Theo đó, chỉ cần thanh toán trước 30% giá trị, khách hàng đã có thể nhận nhà và sinh sống, đầu tư kinh doanh tại những phân khu, dự án hot bậc nhất của Vinhomes. 70% còn lại sẽ được trả góp với thời hạn thanh toán linh hoạt, tối đa lên đến 15 năm.

Điều đầu tiên khiến chính sách của Vinhomes trở nên nổi bật chính là ở số vốn ban đầu khách hàng phải thanh toán rất hợp lý. Theo tính toán, chỉ cần số tiền tích lũy ban đầu từ dưới 1 tỷ đồng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ đẳng cấp thương hiệu Vinhomes. Với sản phẩm thấp tầng, chi phí thanh toán ban đầu cũng chỉ từ gần 2 tỷ đồng. Trong khi đó, nhà đầu tư cũng có thể tối ưu được dòng tiền nhờ đòn bẩy tài chính này khi vừa có thể sử hữu ngay BĐS “hàng hiệu” để kinh doanh, vừa có thể sử dụng nguồn vốn cho nhiều kế hoạch, kênh đầu tư khác.

Đặc biệt, khách hàng đều không muốn bỏ lỡ cơ hội vàng màng Vinhomes mang lại khi được đảm bảo trần lãi suất cố định trong suốt thời gian vay - điều gần như chưa từng có trên thị trường. Cụ thể trong 2 năm đầu tiên, khách hàng được đảm bảo lãi suất cố định chỉ 6 - 7%/năm, tùy sản phẩm. Sau khi hết thời gian ưu đãi, mức lãi suất sẽ theo thực tế thị trường nhưng tối đa chỉ 8%/năm cho sản phẩm thấp tầng và 9,5%/năm cho sản phẩm cao tầng. Nếu lãi suất thực tế của ngân hàng thấp hơn, người mua sẽ được hưởng đúng mức lãi suất mà ngân hàng áp dụng. Còn nếu lãi suất thực tế của ngân hàng cao hơn, toàn bộ phần chênh lệch so với mức trần lãi suất cam kết sẽ do Vinhomes thanh toán cho ngân hàng.

Theo đánh giá, giải pháp đột phá của Vinhomes giúp khách hàng được thảnh thơi về tài chính trong suốt 2 năm đầu khi chưa phải trả gốc, đồng thời tránh được mọi rủi ro về lãi suất khi mua nhà nhà trả góp. So với giai đoạn trước, đây là điều kiện tốt hơn hẳn khi lãi suất thị trường ở mức thấp, cộng hưởng với cam kết trần lãi suất trong dài hạn của Vinhomes.

Với việc được Vinhomes cam kết trần lãi suất tối đa, khách hàng sẽ chủ động hoàn toàn về phương án tài chính, đồng thời “miễn nhiễm” với các rủi ro từ lãi suất thả nổi.

Mặt khác, với việc có thể nhận nhà để đưa ngay vào kinh doanh, chính sách này của Vinhomes đang kích thích các nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính để chuyển hướng sang BĐS nhằm đón đầu đà hồi phục của thị trường trong bối cảnh các kênh đầu tư khác không còn hấp dẫn như trước. Sở hữu BĐS Vinhomes, bao gồm cả cao tầng và thấp tầng, nhà đầu tư cũng có thể yên tâm hơn khi đây đều là những sản phẩm pháp lý đầy đủ, tiềm năng tăng giá ổn định và vượt trội so với mặt bằng chung của thị trường. Lợi thế này đến từ hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp có 1-0-2, môi trường sống văn minh, tiện nghi tại các đại đô thị cũng như uy tín đã được khẳng định trong nhiều năm của “ông lớn” Vinhomes.

Thời gian qua, dù nhiều vướng mắc đã được tháo gỡ, lãi suất vay giảm xuống mức thấp nhưng có giai đoạn thị trường BĐS vẫn khá trầm lắng. Theo giới quan sát, nguyên nhân chủ yếu tới từ tâm lý e ngại lãi suất thả nổi có thể bật tăng như giai đoạn 2022 khi thị trường có biến động. Chính vì thế, chính sách mới từ Vinhomes được xem là lời giải hoàn hảo giúp hâm nóng thị trường. Ngoài ra, động thái mạnh tay của doanh nghiệp BĐS lớn nhất còn thúc đẩy các doanh nghiệp khác nhập cuộc với các chính sách có lợi cho khách hàng, từ đó gia tăng lượng giao dịch và thanh khoản, đưa thị trường tăng tốc trong thời gian tới./.