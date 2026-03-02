Thông báo về việc khai trương MBV Bắc Sài Gòn và thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở MBV Dĩ An

Căn cứ Văn bản số 485/KV2-GS2 ngày 16/01/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thông báo khai trương địa điểm hoạt động của MBV Bắc Sài Gòn; Quyết định số 1095/KV2-GS2 ngày 04/02/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 2 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm của MBV Dĩ An; Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) thông báo về việc khai trương Chi nhánh Bắc Sài Gòn và thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Dĩ An, cụ thể như sau:

1. Khai trương Chi nhánh Bắc Sài Gòn

Tên thông tin Chi tiết Tên đầy đủ Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại - Chi nhánh Bắc Sài Gòn Tên viết tắt MBV Bắc Sài Gòn Địa điểm trụ sở Số 672A2 Phan Văn Trị, Phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày khai trương dự kiến 26/03/2026

2. Thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Dĩ An

Tên thông tin Thông tin cũ Thông tin mới Tên đầy đủ Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại - Chi nhánh Thuận An Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại - Chi nhánh Dĩ An Tên viết tắt MBV Thuận An MBV Dĩ An Địa điểm trụ sở Lô A, Đường ĐT743, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Số 97A đường Nguyễn An Ninh, Khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Ngày hoạt động dự kiến 01/04/2026

Nhân dịp khai trương và chuyển đến các không gian giao dịch mới khang trang, hiện đại hơn, Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại sẽ có các phần quà tri ân và cảm ơn dành cho khách hàng đến trải nghiệm dịch vụ./.