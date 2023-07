(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết, mẫu thuốc Clanzacr 200mg do Hàn Quốc sản xuất và Công ty CP Tập đoàn Dược phẩm và thương mại Sohaco nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Trước đó, tại Công văn số 6172/QLD-CL ngày 12/6/2023 Cục Quản lý dược đề nghị tiến hành thủ tục thu hồi thuốc viên nén bao phim phóng thích có kiểm soát Clanzacr (Aceclofenac 200mg), số GĐKLH: VN-15948-12, Số lô: E1670103, NSX: 8/2/2021, HD: 7/2/2024.

Thu hồi lô thuốc Clanzacr 200mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ảnh: TL.

Theo Cục Quản lý dược, mẫu thuốc Clanzacr do Viện kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh lấy tại Bệnh viện Trưng Vương (266 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh) kết quả kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về các chỉ tiêu: định lượng, tạp chất liên quan và độ hòa tan (vi phạm mức độ 2).

Do vậy, Cục Quản lý dược đề nghị thu hồi thuốc Viên nén bao phim phóng thích có kiểm soát Clanzacr trên do Công ty Korea United Pharm. Inc. (Korea) sản xuất và được Công ty CP Tập đoàn dược phẩm và Thương mại Sohaco nhập khẩu.

Cục Quản lý dược thông báo cho các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh thu hồi thuốc Clanzacr.

Đồng thời, yêu cầu Công ty CP Tập đoàn dược phẩm và Thương mại Sohaco phối hợp với các cơ sở phân phối thuốc phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng. Đồng thời, yêu cầu Bệnh viện Trưng Vương tiến hành thu hồi toàn bộ số thuốc Clanzacr nêu trên tại bệnh viện và báo cáo thu hồi gửi về Cục Quản lý dược, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh.

Được biết, thuốc Clanzacr có thành phần chính là Aceclofenac hàm lượng 200mg, thường được chỉ định dùng trong giảm đau, kháng viêm trong đau răng, chấn thương, đau lưng, viêm xương-khớp, viêm khớp dạng thấp và viêm đốt sống dạng thấp./.