Thu hồi mỹ phẩm Old Spice Timber With Sandalwood Body Wash không đạt tiêu chuẩn chất lượng

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm Old Spice Timber With Sandalwood Body Wash - chai 473ml, do thành phần công thức ghi trên nhãn sản phẩm lưu hành không thống nhất với thành phần công thức sản phẩm.

Theo Cục Quản lý dược, lô mỹ phẩm Old Spice Timber With Sandalwood Body Wash - chai 473ml (Trên nhãn ghi thông tin: Số lô: B68700; NSX: 05/2022; HSD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất; Số CB: 89190/19/CBMPQLD), do Công ty The Procter & Gamble manufacturing company sản xuất. Thu hồi mỹ phẩm Old Spice Timber With Sandalwood Body Wash - chai 473ml không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ảnh: TL. Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa (Địa chỉ: 20 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội). Theo Cục Quản lý dược, lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm này do thành phần công thức ghi trên nhãn sản phẩm lưu hành không thống nhất với thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm. Tiến hành thu hồi lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành. Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Mesa phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi lô sản phẩm trên về cục trước ngày 25/11/2023. Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TP. Hà Nội kiểm tra Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Mesa trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong nhập khẩu, kinh doanh mỹ phẩm. Giám sát các công ty thực hiện thu hồi lô sản phẩm Old Spice Timber With Sandalwood Body Wash - chai 473ml không đáp ứng quy định; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định.

Văn Nam