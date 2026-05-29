Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

08:39 | 29/05/2026
(TBTCO) - Rạng sáng 29/5 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Changi (Singapore) bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 - 31/5 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân.
Lãnh đạo Singapore đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Changi, Singapore. Ảnh: TTXVN.

Trong thời gian ở Singapore, nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La ngày 29/5.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Singapore có: Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin Josephine Teo; Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh; Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao Zhou Suli. Về phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh và Phu nhân; cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN.
Việt Nam và Singapore là hai quốc gia có quan hệ hữu nghị và hợp tác năng động, thực chất và hiệu quả trong khu vực Đông Nam Á. Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN.

Việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025 là bước phát triển có ý nghĩa rất quan trọng, phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao, sự gắn bó lợi ích ngày càng sâu sắc và tầm nhìn chiến lược chung của hai nước trong bối cảnh mới.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tiếp tục triển khai và cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước./.

Theo TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan; lên đường thăm cấp Nhà nước tới Singapore

Lễ trao văn kiện hợp tác và công bố Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu

Tiếp nhận 22 tổ chức đoàn, tạo động lực mới cho công tác đoàn ngành Tài chính

Ngày 29/5: Giá bạc liên tục biến động

Chi phí vốn tăng bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp

80 năm Kho bạc Nhà nước: Dấu ấn chuyển mình trong kỷ nguyên số

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Ngày 29/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan bước vào chương hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn

(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam trân trọng sự hiện diện lâu dài, nghiêm túc và hiệu quả của các doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, đồng thời mong doanh nghiệp hai nước bước vào chương hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn, tư duy sáng tạo và trách nhiệm phát triển cao hơn.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 28/5/2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

(TBTCO) - Ngày 28/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Saram.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

(TBTCO) - Ngay sau Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, do Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân chủ trì, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Anutin Charnvirakul.
Việt Nam và Thái Lan sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng

(TBTCO) - Trưa 28/5, tại Thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm.
Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn

Với nền tảng hữu nghị tốt đẹp, tin cậy chính trị ngày càng cao và nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở, chuyến thăm Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này sẽ tạo thêm xung lực mới, đưa quan hệ Việt Nam - Philippines phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
Hội đồng nhân dân các địa phương tìm lời giải cho bài toán quản trị hiện đại

(TBTCO) - Tại Hội nghị Hội đồng nhân dân (HĐND) toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra sáng 26/5, đại diện các địa phương Hà Nội, Hà Tĩnh, Cần Thơ và Đồng Nai đã đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị mang tính đột phá nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử trong giai đoạn mới.
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

(TBTCO) - Sáng 28/5, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan ở Thủ đô Bangkok. Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân chủ trì Lễ đón.
