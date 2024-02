(TBTCO) - Cùng với việc tăng cường các giải pháp, gấp rút triển khai, sớm hoàn thành các công trình trọng điểm, năm 2024, TP. Hồ Chí Minh đưa ra lộ trình giám sát, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm; gỡ vướng kịp thời cho từng dự án, đảm bảo tỷ lệ giải ngân tăng mạnh theo mỗi tháng, mỗi quý. 2 tháng đầu năm, giải ngân đầu tư công của thành phố ước thực hiện hơn 3.002,8 tỷ đồng.

Thi công nút giao An Phú, TP.Thủ Đức. Ảnh: Sơn Nam

Theo tổng hợp thống kê, lũy kế 2 tháng đầu năm 2024 giải ngân vốn đầu tư công của TP. Hồ Chí Minh ước thực hiện 3.002,8 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ (2 tháng đầu năm 2023 thực hiện 2.838,8 tỷ đồng).

Trong đó, vốn ngân sách cấp thành phố quản lý ước thực hiện 2.992,7 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ, đạt 3,8% vốn kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn ngân sách cấp huyện ước thực hiện 10,1 tỷ đồng, bằng 18,5%, đạt 9,0% vốn kế hoạch cấp huyện.

Theo đánh giá của UBND TP. Hồ Chí Minh, riêng trong tháng 2/2024, do trùng vào kỳ nghỉ tết nên tỷ lệ giải ngân giảm đáng kể so với tháng trước đó và so với cùng kỳ.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, UBND TP. Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo các ngành liên quan, các chủ đầu tư và các địa phương gấp rút triển khai đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm. Đối với các dự án chuẩn bị khởi công phải kịp thời rà soát, triển khai nhanh công tác kiểm đếm, đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các đơn vị thi công./.