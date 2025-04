(TBTCO) - Tỷ phú công nghệ Elon Musk – ông chủ của Tesla và SpaceX – đã chính thức giành lại ngôi vị người giàu nhất hành tinh trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới năm 2025 do tạp chí Forbes công bố ngày 1/4.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Với khối tài sản khổng lồ 342 tỷ USD, tỷ phú Musk đã vượt qua ông trùm hàng xa xỉ người Pháp Bernard Arnault, chấm dứt sự thống trị của gia tộc LVMH trên đỉnh bảng xếp hạng.

Sau khi để mất vị trí số 1 vào năm 2023, tỷ phú Musk đã có màn trở lại ngoạn mục khi giá trị tài sản của ông tăng tới 147 tỷ USD chỉ trong một năm, tức gấp 1,75 lần so với năm trước đó. Thành công này đến từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của hãng xe điện Tesla, các hợp đồng béo bở của công ty khai phá không gian SpaceX với Chính phủ Mỹ và sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) do xAI - một công ty AI do ông Musk sáng lập - phát triển.

Đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng tỷ phú giàu nhất thế giới là ông Mark Zuckerberg - nhà sáng lập Meta (công ty mẹ của Facebook, Instagram, WhatsApp). Trong năm qua, tài sản của tỷ phú Zuckerberg tăng thêm 39 tỷ USD, nâng tổng giá trị lên 216 tỷ USD, giúp ông lần đầu tiên vươn lên vị trí á quân.

Không chịu kém cạnh, tỷ phú Jeff Bezos - người sáng lập tập đoàn bán lẻ Amazon - vẫn giữ vững vị trí thứ 3 với tổng tài sản 215 tỷ USD, chỉ kém ông Zuckerberg 1 tỷ USD. Trong khi đó, ông Larry Ellison - nhà đồng sáng lập tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia Oracle - tiếp tục củng cố vị thế với 192 tỷ USD, đứng thứ tư trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, tỷ phú Arnault - ông trùm đế chế hàng xa xỉ LVMH - đã bị đẩy xuống vị trí thứ 5 với tài sản 178 tỷ USD. Dù LVMH vẫn là tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới, nhưng sự sụt giảm nhu cầu ở Trung Quốc và tình hình kinh tế châu Âu chững lại đã ảnh hưởng không nhỏ đến đế chế này.

Bảng xếp hạng của Forbes năm nay ghi nhận một cột mốc lịch sử khi số lượng tỷ phú toàn cầu lần đầu tiên vượt qua con số 3.000, đạt 3.028 người, tăng 247 tỷ phú so với năm ngoái. Tổng tài sản của giới siêu giàu cũng tăng thêm 2.000 tỷ USD, nâng con số chung lên 16.100 tỷ USD. Trong số này, Mỹ vẫn là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất với 902 người, theo sau là Trung Quốc (bao gồm cả Khu hành chính đặc biệt Hong Kong) với 516 tỷ phú và Ấn Độ với 205 tỷ phú.

Việt Nam có 5 đại diện lọt vào danh sách tỷ phú thế giới năm 2025, trong đó có Chủ tịch tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng và Chủ tịch hãng hàng không VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo./.