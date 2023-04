(TBTCO) - Ngày 27/4, Công ty tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phục hồi mạnh mẽ. Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an toàn hoạt động cho hệ thống tài chính - ngân hàng.

Theo đó, năm 2022, VietCredit đã hoàn thành tốt các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao khi công ty ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về cả doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù, kể từ quý III/2022, những biến động về kinh tế vĩ mô như lãi suất và thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng - tài chính đã tác động làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cả năm của VietCredit, nhưng công ty đã luôn chủ động thực hiện các chính sách xử lý nợ và quản lý rủi ro tuân thủ theo quy định của NHNN.

Với mục tiêu phát triển bền vững, VietCredit nâng cao hiệu quả trong từng hành động.

Ảnh: VC

Công ty cũng kiểm soát hiệu quả các chi phí hoạt động, cũng như linh hoạt áp dụng các cách thức quản trị phù hợp, kịp thời để thích ứng với tình hình thực tiễn. Do đó, VietCredit đã ghi nhận kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh của năm 2022, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

Cụ thể: Tổng tài sản đạt mức 6.535 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ; tổng huy động vốn đạt 5.388 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ; dư nợ cấp tín dụng đạt 4.418 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 75,6 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ.

Trên cơ sở phân tích tiềm năng, động lực tăng trưởng của nền kinh tế và những kết quả đã đạt được trong năm 2022, công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh của năm 2023 cũng đã được VietCredit hoàn thành; từ đó công ty tập trung nguồn lực để triển khai hiệu quả về kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Tại đại hội, VietCredit cũng đã trình ĐHĐCĐ mục tiêu kinh doanh năm 2023, như sau: Tổng tài sản dự kiến đạt 7.122 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ; tổng vốn huy động dự kiến đạt 5.741 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ; tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 106 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ.

Hết quý I/2023, công ty đã đạt được kết quả tích cực về quy mô và hiệu quả, với tổng tài sản đạt 6.009 tỷ đồng, ghi nhận tăng 0,67% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 43 tỷ đồng, tăng 456% so với cùng kỳ.