Bảo vệ Nhất Việt ứng dụng công nghệ tăng chất lượng dịch vụ

(TBTCO) - Lắng nghe nhu cầu của khách hàng, ứng dụng công nghệ để phát triển sản phẩm, dịch vụ mới là cách thức Công ty cổ phần Bảo vệ Nhất Việt (Nhất Việt) giải bài toán đa dạng sản phẩm song hành cùng chất lượng. Từ đó tăng sức cạnh tranh, đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng từ khách hàng.

Tiên phong đổi mới bằng công nghệ

Sau 17 năm có mặt trên thị trường, Nhất Việt đã chinh phục được khách hàng bằng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và khả năng cung cấp các giải pháp an ninh toàn diện. Công ty hiện cung cấp nhiều dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp gồm: bảo vệ ngân hàng, bảo vệ tòa nhà, khu dân cư, trung tâm thương mại (TTTM), bảo vệ sự kiện, bảo vệ khu công nghiệp, bảo vệ yếu nhân.

Là một công ty thuộc hệ sinh thái của Tổng công ty ROX Key, được sự hậu thuẫn của đối tác TNTech, Nhất Việt tiên phong đổi mới, nghiên cứu ứng dụng công nghệ để phát triển các gói sản phẩm mới. Như mới đây, công ty này đã giới thiệu ra thị trường gói sản phẩm An ninh thông minh trong các khu công nghiệp (KCN).

Bảo vệ Nhất Việt cung cấp gói sản phẩm An ninh thông minh trong các KCN.

Theo đại diện của Nhất Việt, gói sản phẩm An ninh thông minh là một giải pháp an ninh toàn diện, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu bảo vệ tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, chi nhánh ngân hàng, siêu thị cửa hàng….

Khi khách hàng sử dụng gói sản phẩm này, một hệ thống cảnh báo tự động sẽ được lắp đặt quanh nhà máy hoặc khu công nghiệp nhằm ngăn chặn, phát hiện sớm các hành vi xâm nhập trái phép. Cảm biến beam và camera AI, camera nhiệt… sẽ được lắp đặt tại các vị trí chiến lược để phát hiện chuyển động, phân tích các hành vi bất thường, phát hiện đối tượng trong đêm… Tất cả các thiết bị này sẽ được kết nối với hệ thống cảnh báo rủi ro đặt tại Trung tâm điều hành An ninh thông minh tập trung. Khi có phát hiện bất thường, tin nhắn cảnh báo lập tức gửi tới nhân viên an ninh gần nhất hoặc đội phản ứng nhanh để nhanh chóng tới hiện trường kiểm tra, xử lý kịp thời sự cố.

Nhờ việc ứng dụng các công nghệ hiện đại, các nhà máy, KCN sẽ giúp tối ưu số lượng nhân viên an ninh, giảm thiểu chi phí trong khi tăng cường khả năng phản ứng nhanh, giảm thiểu thiệt hại nếu có sự cố xảy ra.

Bảo vệ Nhất Việt ứng dụng công nghệ vào các quy trình và sản phẩm.

Hiện nay, Nhất Việt đang xây dựng chiến lược tổng thể nâng cấp công nghệ toàn diện cho toàn hệ thống. Mục tiêu đặt ra là công nghệ sẽ hỗ trợ tối đa cho chất lượng dịch vụ, giúp Nhất Việt tăng sức cạnh tranh trên thị trường nhờ áp dụng công nghệ.

Lắng nghe khách hàng

Trong những năm qua, thị trường dịch vụ an ninh tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ với sự gia tăng nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Mỗi khách hàng đều có những yêu cầu và tiêu chuẩn riêng về an toàn, an ninh. Thấu hiểu điều đó, Nhất Việt đã luôn lắng nghe khách hàng để xây dựng các tiêu chuẩn dịch vụ, đa dạng hóa các gói sản phẩm để phục vụ các nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Hiện nay, Nhất Việt đang cung cấp 3 mức độ dịch vụ từ tiêu chuẩn đến nâng cấp và cao cấp. Tương ứng với đó là mức giá và tiêu chuẩn dịch vụ khác biệt. Ngoài ra, công ty luôn sẵn sàng xây dựng các gói dịch vụ đặc thù theo yêu cầu riêng của khách hàng. Tuy nhiên, dù khách hàng chọn mức độ dịch vụ nào, Nhất Việt luôn kiểm soát chất lượng dịch vụ, lên kế hoạch tối ưu đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Đội ngũ chuyên nghiệp của Nhất Việt.

Nhất Việt đã và đang là lựa chọn hàng đầu của các khách hàng như Ngân hàng MSB, ROX iPark, ROX Living, Tập đoàn Xây dựng Delta, Công ty MHD Hà Nội, Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza, Công ty cổ phần mặt dựng CAG, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc… Trong thời gian tới, Công ty sẽ mở rộng và phát triển thêm dịch vụ sự kiện, bệnh viện, trường học, bảo vệ yếu nhân, cung cấp dịch vụ cho chuỗi cửa hàng thời trang, nhà hàng... ưu tiên địa bàn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh./.