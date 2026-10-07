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Chứng khoán phái sinh ngày 7/10: Giao dịch sôi động khi VN30-Index chưa vượt được mốc 1.900 điểm

Tùng Linh

Tùng Linh

18:36 | 07/10/2026
(TBTCO) - VN30-Index đảo chiều giảm khi nỗ lực vượt vùng 1.900 điểm bất thành. Sắc đỏ áp đảo trong rổ chỉ số. Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tháng 10 giảm mạnh hơn cơ sở, khiến chênh lệch dương thu hẹp còn khoảng 0,2 điểm.
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Thị trường chứng khoán cơ sở quay lại trạng thái điều chỉnh trong phiên 7/10. VN30 đóng cửa tại 1.894,20 điểm, giảm 4,62 điểm (-0,24%). Chỉ số có thời điểm vượt tham chiếu trong phiên chiều và tiến trở lại vùng 1.900 điểm, nhưng áp lực bán cuối phiên khiến thành quả phục hồi không được duy trì.

Độ rộng nghiêng rõ về phía tiêu cực với 19 mã giảm và 11 mã tăng. VPL là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất khi lấy đi gần 3 điểm của VN30, tiếp đến là VIC và LPB với mức tác động khoảng 2,5 điểm mỗi mã. TCX, VHM và FPT cũng đóng góp vào chiều giảm. Tổng mức đóng góp giảm đạt 11,872 điểm.

Ở chiều ngược lại, BSR là lực đỡ nổi bật nhất khi đóng góp hơn 3 điểm, MSN khoảng 3 điểm và MCH hơn 2 điểm. MWG, VPB và VIB cũng hỗ trợ chỉ số. Tổng mức đóng góp tăng đạt 10,48 điểm, chưa đủ bù đắp sức ép từ nhóm giảm.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn vào tháng 10/2026 (41I1GA000) kết phiên ở 1.894,4 điểm, giảm 0,48%, mạnh hơn mức giảm 0,24% của VN30. Do đó, chênh dương thu hẹp mạnh từ 4,68 điểm ở phiên trước xuống chỉ còn 0,2 điểm. Khoảng cách giữa hợp đồng chính và chỉ số cơ sở tại hợp đồng tương lai chính gần như được xóa bỏ.

Trạng thái tại các kỳ hạn còn lại cũng phân hóa. Hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 11/2026 ghi nhận basis âm nhẹ 0,1 điểm, tháng 12 âm 0,9 điểm, trong khi kỳ hạn tháng 3/2027 vẫn duy trì chênh lệch dương 3,5 điểm.

Đáng chú ý, thanh khoản tiếp tục tăng trong lúc chênh lệch dương thu hẹp. Khối lượng giao dịch hợp đồng 41I1GA000 đạt 257.552 hợp đồng, tăng 8,8% so với phiên trước. Tuy nhiên, khối lượng mở (OI) giảm 9,47% xuống 31.428 hợp đồng, nối tiếp mức giảm 8,75% của phiên 6/10. Giao dịch trong phiên sôi động hơn nhưng lượng vị thế còn nắm giữ cuối ngày tiếp tục thu hẹp.

Sự thận trọng đã gia tăng trong phiên 7/10 khi VN30-Index chưa thể chinh phục mốc 1.900 điểm. Số cổ phiếu giảm chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán cơ sở. Trong khi trên thị trường phái sinh, chênh lệch tại hợp đồng chính gần như trở về trạng thái cân bằng và vị thế nắm giữ qua đêm giảm mạnh dù thanh khoản tăng.

Theo Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch gia tăng hoạt động giao dịch trong phiên, nhưng chiến lược phòng ngừa rủi ro vẫn được ưu tiên khi VN30 gặp vùng kháng cự mạnh. Xu hướng ngắn hạn của 41I1GA000 được đánh giá ở trạng thái tích lũy, với kháng cự quanh 1.900 điểm và hỗ trợ gần nhất tại 1.880 điểm.

Tùng Linh
Từ khóa:
phái sinh chứng khoán phái sinh vn30-index

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