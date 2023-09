Cổ phiếu vốn hóa nhỏ tăng mạnh mang lại 318 tỷ USD cho các thị trường mới nổi

(TBTCO) - Khi quý cuối cùng của năm 2023 đang đến gần, một chiến lược thành công ở các thị trường mới nổi đang trở nên rõ ràng hơn: mua cổ phần của các công ty nhỏ hơn.

Cổ phiếu vốn hoá nhỏ các thị trường mới nổi có tỷ lệ tăng trưởng vượt trội. Nguồn: Bloomberg

Nhà đầu tư dồn tiền vào cổ phiếu vốn hoá nhỏ các thị trường mới nổi

Giao dịch mua cổ phần của các công ty nhỏ đã tạo ra mức tăng thêm 12 điểm phần trăm so với chỉ số vốn hóa lớn của MSCI từ đầu năm đến nay, đạt mức lợi nhuận tốt thứ hai trong 14 năm qua. Một phần lý do là các công ty vốn hóa lớn có nhiều khả năng gặp phải những biến động từ các nền kinh tế lớn như Trung Quốc hơn.

Mặt khác, các công ty vốn hóa nhỏ đang được hưởng lợi từ những câu chuyện tăng trưởng địa phương như Ấn Độ cũng như cơn sốt đầu tư vào các công ty trẻ về trí tuệ nhân tạo và xe điện.

Các vấn đề về mức độ quản lý, can thiệp chính trị và quản trị thấp hơn đang ảnh hưởng đến khu vực vốn hóa nhỏ. Ngay cả ở những nền kinh tế lớn như Ấn Độ, những cổ phiếu như vậy vẫn là mục tiêu của những kẻ thao túng thị trường, khiến các cổ đông bán lẻ phải chịu những khoản đầu tư sai lầm.

“Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ ở các thị trường mới nổi đã tăng so với các cổ phiếu vốn hóa lớn kể từ khi kết thúc đợt suy thoái do Covid, phù hợp với các trường hợp lịch sử trước đây khi cổ phiếu nhỏ vượt trội so với cổ phiếu lớn sau suy thoái” - Jitania Kandhari, Phó giám đốc đầu tư của Morgan Stanley Investment Management, nơi đang quản lý tài sản trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD cho biết.

“Chu kỳ phục hồi mạnh mẽ trong nước đã thúc đẩy hiệu suất vượt trội ban đầu và hoạt động kém hiệu quả của các công ty vốn hóa lớn đã đẩy nó đi xa hơn” - Kandhari nói thêm.

Chỉ số vốn hóa nhỏ của các thị trường mới nổi của MSCI, bao gồm 1.905 cổ phiếu có giá trị thị trường trung bình là 583 triệu USD, tăng 14,7% từ đầu năm đến nay, cao hơn rất nhiều so với mức tăng 2,5% của cổ phiếu vốn hoá lớn có quy mô trung bình là 7,9 tỷ USD.

Câu chuyện tăng trưởng

Các cổ phiếu nhỏ lẻ đang tạo ra một số lợi nhuận ấn tượng: Wistron Corp của Đài Loan và Global Unichip Corp đã tăng lần lượt 255% và 131% trong năm nay, nhờ vào mối liên hệ của họ với phát triển trí tuệ nhân tạo. Các cổ phiếu như Jindal Inox Ltd. và Rail Vikas Nigam Ltd. cao hơn ít nhất 100%, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ nhanh nhất trong số các nền kinh tế lớn.

Công ty Ecopro BM của Hàn Quốc ghi nhận mức tăng tốt nhất trên Bloomberg Electric Vehicles Index, tăng 204%. Công ty giáo dục Brazil Yduqs Participacoes SA đã tăng vọt 103%, mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư đã đặt cược vào sự phục hồi của công ty sau thời kỳ suy thoái hậu Covid với trọng tâm là doanh thu kỹ thuật số.

Trung Quốc thống trị chỉ số vốn hóa lớn với 375 mục, chiếm hơn một nửa tổng số. Điều đó có nghĩa là sự sụt giảm của các công ty lớn của Trung Quốc bao gồm Meituan, giảm 29% trong năm nay, và JD.com Inc., giảm 43%, kéo toàn bộ chỉ số đi xuống. Các công ty thuộc Tập đoàn Adani của Ấn Độ cũng cân nhắc thước đo sau khi báo cáo của một người bán khống cáo buộc các vấn đề về quản trị và minh bạch.

Cổ phiếu vốn hóa nhỏ tại Hàn Quốc, Ấn Độ dẫn đầu về thành tích vượt trội so với cổ phiếu vốn hóa lớn. Ảnh: Bloomberg

“Thành tích vượt trội của các công ty vốn hóa nhỏ ở các thị trường mới nổi so với các công ty vốn hóa lớn được giải thích nhiều hơn là do độ chênh lệch giữa các quốc gia” - Ashish Chugh, nhà quản lý tiền tệ tại Loomis Sayles & Co. Portfolios đã đánh giá thấp Trung Quốc và nhận định Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc sẽ hoạt động tốt ở cả hai hạng mục.

Nhưng lợi nhuận cao ngất ngưởng cũng đồng nghĩa với việc gia tăng rủi ro cho các nhà đầu tư. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ ở thị trường mới nổi nổi tiếng là dễ biến động và là những cổ phiếu đầu tiên bị bán tháo khi tâm lý rủi ro trở nên tồi tệ.

Họ đã khiến các nhà đầu tư thua lỗ nặng nề trong vụ phá sản dot-com năm 2000, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung năm 2018, với chỉ số vốn hóa nhỏ của MSCI hoạt động kém hơn chỉ số vốn hóa lớn khoảng 30% trong mỗi trường hợp đó.

Đối với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ có kế hoạch kinh doanh và quản lý hợp lý, cú hích tiếp theo có thể đến từ các ngân hàng trung ương đang chuẩn bị cắt giảm lãi suất. Nenad Dinic - chiến lược gia cổ phiếu tại Bank Julius Baer ở Zurich cho biết, một chu kỳ tăng trưởng mới có thể kéo dài thành tích vượt trội của họ và xoa dịu mối lo ngại của các nhà đầu tư về tác động của sự suy thoái của Trung Quốc đối với các cổ phiếu lớn hơn .

Dinic cho biết: “Bối cảnh chi phí đi vay thấp hơn mang lại lợi ích đáng kể cho các công ty vốn hóa nhỏ, vì họ thường phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn vốn vay so với các công ty có vốn hóa lớn”.

Cơ hội nào ở phía trước?

Từ 18 - 24/9, trong một tuần tràn ngập dữ liệu kinh tế và quyết định lãi suất, các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm manh mối cho thấy các nhà hoạch định chính sách đang làm đủ để kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng.

Ngoài Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đã áp dụng các chính sách thân thiện với thị trường trong nhiệm kỳ mới của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, có thể tăng lãi suất thêm 5 điểm phần trăm lên 30% trong tuần; việc tái khẳng định tỷ giá chính thống của đất nước có thể nâng cao tài sản của quốc gia hơn nữa. Các quyết định về lãi suất cũng đến từ Đài Loan, Indonesia, Nam Phi và Brazil. Trong khi đó, Mexico sẽ công bố dữ liệu lạm phát, doanh số bán lẻ và hoạt động kinh tế; Argentina sẽ công bố dữ liệu về tăng trưởng kinh tế, thương mại và cân bằng ngân sách.

Trung Quốc sẽ công bố quyết định về lãi suất cho vay cơ bản. Với việc các chỉ số kinh tế ở Trung Quốc bắt đầu có dấu hiệu cải thiện, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào thông báo lãi suất chuẩn của nước này vào ngày 20/9 để biết dấu hiệu lớn tiếp theo về quỹ đạo của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Một dự báo trung bình từ các nhà kinh tế được Bloomberg thăm dò dự đoán, lãi suất cơ bản cho các khoản vay một năm (LPR) sẽ không thay đổi, cũng như LPR kỳ hạn 5 năm, vốn làm cơ sở cho lãi suất thế chấp ở Trung Quốc.

Becky Liu - người đứng đầu chiến lược vĩ mô Trung Quốc tại Standard Chartered, cho biết, thời điểm Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cắt giảm mức dự trữ bắt buộc của các nhà cho vay Trung Quốc “cho thấy rằng việc nới lỏng chính sách tiền tệ của PBoC có thể tiếp tục táo bạo trong thời gian còn lại của năm nay”.

Bà nói thêm: “Chúng tôi không loại trừ khả năng lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm và 5 năm sẽ giảm vào tuần tới. Những diễn biến này có thể sẽ dẫn đến việc giảm lãi suất ở Trung Quốc trên phạm vi rộng”.

Tuy nhiên, những người khác ít lạc quan hơn về khả năng cắt giảm do áp lực giảm, việc nới lỏng hơn nữa có thể sẽ ảnh hưởng đến tỷ giá đồng đô la của đồng Nhân dân tệ. Robert Carnell - người đứng đầu bộ phận nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương tại ING, cho biết “với những thách thức hiện tại, với việc PBoC hỗ trợ đồng Nhân dân tệ, khó có khả năng ngân hàng trung ương sẽ công bố thêm bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào nữa”./.