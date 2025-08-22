Ngày 22/8: Giá thép, quặng sắt đồng loạt bật tăng

Giá thép và quặng sắt đồng loạt bật tăng trong phiên giao dịch sáng 22/8, khi thị trường bớt lo ngại về nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu sản xuất. Trong nước, giá tiếp tục được doanh nghiệp niêm yết ở mốc ổn định, hiện giao động trong khoảng 12.520 - 13.580 đồng/kg.

Sáng 22/8, giá thép thanh trên Sàn Thượng Hải dừng tại mức 3.122 Nhân dân tệ/tấn. Ảnh minh họa

Sàn Giao dịch Thượng Hải

Tại thời điểm 08 giờ ngày 22/8, giá thép thanh giao dịch tại mức 3.122 Nhân dân tệ/tấn.

Kết thúc phiên 21/8, giá thép thanh kỳ hạn tháng 9 lên mức 3.113 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,29% (9 Nhân dân tệ).

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 tăng 0,96% (7,5 nhân dân tệ) lên mức 792,5 Nhân dân tệ/tấn. Tương tự, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,42 USD lên mức 101,17 USD/tấn.

Giá hợp đồng tương lai quặng sắt đã bật tăng trở lại khi thị trường cho rằng, biện pháp cắt giảm sản xuất thép tại Trung Quốc phục vụ việc duyệt binh dường như chỉ ảnh hưởng trong ngắn hạn và ít nghiêm ngặt hơn dự kiến, phần nào xoa dịu lo ngại về nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu sản xuất, theo Reuters.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 08h30 sáng 22/8, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.580 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.520 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.500 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.730 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.