(TBTCO) - Nằm gần Nice (Pháp) và cách biên giới Italy vài km, Công quốc Monaco có dân số khoảng 38.000 người và cứ 10 người thì có gần 7 người là triệu phú. Số lượng triệu phú và tỷ phú sinh sống tại Monaco ngày càng gia tăng.

Nơi được mệnh danh đất tấc vàng

Monaco lung linh về đêm.

Tất nhiên, việc có một địa chỉ ở Monaco là rất tốn kém. Trong một báo cáo năm 2022 do công ty bất động sản toàn cầu Savills công bố, giá đất trung bình tại Monaco lần đầu tiên đạt mức 50.000 euro (1,2 tỷ đồng) mỗi m2 vào năm 2021, đánh dấu mức tăng 9% so với năm 2020, trong khi giá cho thuê trung bình là 91,08 euro/1m2/tháng.

Ông Edward de Mallet Morgan, Giám đốc bộ phận bán nhà quốc tế siêu cao cấp tại công ty Knight Frank cho biết: “Giá bất động sản ở đây đắt nhất thế giới trong một thời gian rất dài. Với diện tích chỉ 2,2 km2, nhưng là nơi sinh sống của 38.000 người. Đây là một khu dân cư rất đông đúc, cực kỳ giàu có và giá bất động sản tiếp tục tăng”.

Vì không gian ở đây khá hạn chế nên những ngôi nhà nhỏ hơn những nơi khác. 98 - 99% là căn hộ, chỉ có một số căn biệt thự nhưng phí bảo hiểm rất lớn. Với nhiều người, diện tích nhỏ bé của nhà ở là sự đánh đổi để được sống ở một đất nước độc đáo, an toàn và quyến rũ như Monaco.

Tỷ lệ tội phạm thấp

Vấn đề an toàn dường như là một yếu tố quan trọng khi nói đến lý do khiến nhiều người khao khát sống ở quốc gia nhỏ bé này. Monaco là nơi có tỷ lệ tội phạm rất thấp và tỷ lệ cảnh sát cao so với dân số.

Monaco nổi tiếng với những chiếc du thuyền xa hoa bậc nhất.

Bà De Kern Royer cho biết: “Tôi nghĩ Monaco là một trong số ít nơi mà mọi người cảm thấy an toàn. Bạn không phải lo lắng rằng mình sẽ bị ai đó lừa. Sống ở những nơi khác ngày nay rất nguy hiểm. Mọi người không muốn đeo đồng hồ. Nhưng ở đây siêu an toàn”.

Nhiếp ảnh gia Valentina Selvaggia de Gaspari là cư dân của Monaco trong 14 năm qua. Bà cho biết yếu tố an toàn đóng vai trò quan trọng khiến bà quyết định nuôi dạy hai đứa con ở Monaco. Bà nói: “Mọi người biết đến Monaco thông qua các sự kiện thể thao lớn, thông qua các tỷ phú sống ở đó và cuộc sống về đêm tuyệt vời với những quý cô xinh đẹp. Còn tôi thì muốn nói rằng an ninh là một trong những điều đáng kinh ngạc nhất. Một số người dân thậm chí còn không khóa cửa xe ô tô”.

Để trở thành cư dân Monaco, bạn phải thuê hoặc mua bất động sản tại đây, đồng thời đặt cọc và duy trì ít nhất 500.000 euro trong một ngân hàng đăng ký tại Monaco.

Những người như Di Giovanni, de Kern Royer và de Gaspari đều đã trải qua quá trình để trở thành cư dân Monaco, nhưng chưa được cấp quốc tịch Monaco.

Chính phủ nước này quy định rằng cư dân có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch sau khi đã sống ở đây ít nhất một thập kỷ. Tuy nhiên, mỗi đơn đăng ký phải được Thân vương Albert II chấp thuận và chỉ một số ít người được cấp quốc tịch mỗi năm.

Bà de Kern Royer kể: “Con gái tôi sinh ra ở đây và con bé không có hộ chiếu Monaco. Hầu như không thể lấy được một cái. Họ chỉ cấp 5 cái một năm. Vì vậy, ngay cả khi tôi kết hôn với một người Monaco, tôi cũng sẽ không phải là người Monaco. Họ bảo vệ hộ chiếu rất cẩn thận”.

Thiên đường thuế

Trên thực tế, ước tính có 8.000 người sống ở Monaco là công dân Monaco. Những người có đặc quyền này được nhận trợ cấp nhà ở và đảm bảo việc làm.

De Gaspari cho biết: “Monaco được tạo ra bởi người Monaco. Có nhiều lợi thế khi trở thành người Monaco. Điều này công bằng vì một quốc gia cần công dân của mình. Nếu công quốc không giúp đỡ họ, họ sẽ không thể sống ở Monaco được nữa. Hầu hết họ không phải là tỷ phú. Họ là những người bình thường. Và họ là những người vận hành đất nước”.

Trong những năm gần đây, Thân vương Albert II đã nỗ lực hướng tới tăng cường cung cấp bất động sản cho thuê giá cả phải chăng cho người Monaco, thể hiện qua Kế hoạch Nhà ở Quốc gia 15 năm nhằm mục đích tăng 43% số lượng căn hộ thuộc sở hữu nhà nước. Thân vương Albert II nói: “Đối với tôi, nhà ở cho người Monaco là sự nghiệp quốc gia, một ưu tiên tuyệt đối. Đó là điều mà chính phủ của tôi đã nhất quán trong nhiều năm”.

Mặc dù người bên ngoài có thể không được hưởng các lợi ích giống như công dân Monaco, nhưng việc trở thành cư dân ở đây chắc chắn mang lại nhiều đặc quyền nhờ chế độ thuế thu nhập và thuế tài sản bằng 0 của Monaco.

Coi trọng gia đình

Monaco thu hút rất nhiều người nổi tiếng, giàu có khắp thế giới.

Cùng với ý thức cộng đồng, tính đa dạng của Monaco là một trong những điểm hấp dẫn nhất với nhiều người. Đây là nơi ở của những người thuộc ít nhất 139 quốc tịch. Mặc dù Monaco rất nhỏ, nhưng Công quốc này rất năng động và đa dạng. Monaco pha trộn giữa một thành phố lớn và một thị trấn nhỏ. Bạn có tất cả những lợi thế khi sống ở một thành phố lớn, nhưng bạn vẫn có cảm giác như đang ở một thị trấn nhỏ, nơi bạn biết mọi người và mọi người biết bạn.

Khí hậu ôn hòa ở đây cũng là một điểm thu hút lớn. Monaco có trung bình khoảng 300 ngày nắng mỗi năm và cư dân có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới.

Người ta thường biết Monaco hấp dẫn về mặt tài chính mà không biết rằng đất nước này cũng thu hút ở góc độ lối sống, quan điểm gia đình, y tế và phúc lợi.

Ngày càng có nhiều gia đình chuyển đến Monaco và nhu cầu về các trường học đã tăng lên đáng kể trong những năm qua. Cảm giác gia đình khi sống ở Monaco là điều cực kỳ quan trọng đối với những người như bà de Gaspari. ưVới bà de Gaspari, vẻ đẹp thực sự của Monaco còn là sự tự do và linh hoạt mà quốc gia này mang lại cho những người sống ở đây. Bà nói: “Bạn có thể quyết định phong cách Monaco mà bạn muốn sống. Nếu bạn muốn tham dự những buổi dạ hội hoành tráng nhất và luôn ăn mặc lộng lẫy, bạn có thể làm được. Bạn cũng có thể sống một cuộc sống cực kỳ đơn giản và rất kín đáo. Bạn quyết định sẽ đi chơi với ai và sống cuộc sống nào. Bạn thực sự có thể thích nghi và tạo nên một Monaco của riêng mình”.