Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lũ tại miền Bắc gây ngập đường sắt tại khu vực Phủ Lý (tỉnh Hà Nam), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã phải hủy chạy hàng loạt các đoàn tàu khách đi Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, VNR hủy chạy các đoàn tàu xuất phát tại ga Hà Nội vào tối 11/9 gồm: SE1 (Hà Nội - Sài Gòn), SE3 (Hà Nội - Sài Gòn), SE19 (Hà Nội - Đà Nẵng), NA1 (Hà Nội - Nghệ An).

Tại ga Vinh (Nghệ An), ngành Đường sắt đã phải bãi bỏ tàu NA2 xuất phát ngày 11/9.

Cũng theo thông báo của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, do tình hình mưa lũ tại miền Bắc và cơ quan chức năng đóng cầu Long Biên để bảo đảm an toàn, từ ngày 12/9, ngành Đường sắt tạm ngừng chạy một số đoàn tàu trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng cho đến khi có thông báo mới.

Trong đó, buổi sáng ngừng chạy tàu HP1 xuất phát ga Gia Lâm và LP2 xuất phát ga Hải Phòng; buổi chiều ngừng chạy tàu LP7 xuất phát ga Gia Lâm và tàu HP2 xuất phát ga Hải Phòng. Hành khách không đi các đoàn tàu nói trên được trả lại vé, không thu phí đổi trả vé. Các đoàn tàu LP3, LP6, LP8, LP5 sẽ xuất phát và kết thúc hành trình tại ga Gia Lâm (không di qua cầu Long Biên).

Các đoàn tàu SP3, SP4 tuyến Hà Nội - Lào Cai vẫn sẽ ngừng chạy đến hết ngày 15/9 cho đến khi có thông báo mới./.