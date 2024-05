Giá iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus mới nhất đang giảm mạnh

(TBTCO) - Hiện giá iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus mới nhất đập hộp đang giám giá khá mạnh trong khi chất lượng lại 1 chín, 1 mười với iPhone 15 cùng loại.

Hiện giá iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus đang giảm giá mạnh. Ảnh tư liệu

Giá iPhone 14 Pro dao động 23,69 - 26,79 triệu đồng

Một số đại lý hiện còn hàng iPhone 14 Pro bản 128GB với giá từ 23,69 triệu đồng trong khi đó bản 256GB có giá từ 26,79 triệu đồng. Mức giá này gần như xấp xỉ với iPhone 15 Plus mới trong khi trang bị nhiều và tốt hơn hẳn.

Phone 15 Pro tuy đã thay thế cho iPhone 14 Pro nhưng bản thân iPhone 14 Pro vẫn đang rất mạnh mẽ và các trang bị thực sự không kém iPhone 15 Pro quá nhiều. Thậm chí nếu xét trên mặt bằng chung của thị trường, iPhone 14 Pro vẫn đang rất ngon bổ rẻ.

Giá iPhone 14 Plus dao động 18,69 - 21,59 triệu đồng

Hiện tại để đập hộp iPhone 14 Plus, khách hàng chỉ phải bỏ ra hơn 18 triệu đồng một chút với bản tiêu chuẩn trong khi bản gấp độ bộ nhớ cũng chỉ đắt hơn một chút ở mức 21,59 triệu đồng. Nhìn chung iPhone 14 Plus hiện rẻ hơn iPhone 15 Plus khoảng gần 3 triệu đồng.

Cụ thể: Giá iPhone 14 Plus - 128GB ở mức 18.690.000 đồng; iPhone 14 Plus - 256GB có giá 21.590.000 đồng.

iPhone 14 Plus mạnh mẽ và không chênh hiệu năng so với iPhone 15 Plus không nhiều nhưng lại thiệt về ngoại hình. iPhone 15 Plus mang đến ngoại hình mới mẻ và hấp dẫn hơn rất nhiều so với người đàn anh. Nhưng cũng vì vậy mà giá iPhone 14 Plus hiện rẻ hơn rất nhiều./.