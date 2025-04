Hiệp hội Blockchain: TrustX Market cam kết lợi nhuận cao bất thường, dấu hiệu mô hình Ponzi đa cấp

(TBTCO) - Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) vừa phát ra thông báo cảnh báo về mô hình TrustX Market - dự án được quảng bá là nền tảng thương mại điện tử, đang có nhiều dấu hiệu bất thường.

VBA khẳng định chưa từng hợp tác với TrustX Market

Ngày 14/4/2025, Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) chính thức có công văn gửi Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM cùng các đơn vị thuộc Bộ Công an về việc cảnh báo rủi ro đối với dự án TrustX Market.

Hiệp hội Blockchain Việt Nam khẳng định chưa từng hợp tác, chứng thực cho TrustX Market, do đó mọi hình ảnh sử dụng danh nghĩa hiệp hội hoặc lãnh đạo hiệp hội bởi dự án đều là không hợp pháp và sai sự thật.

Qua quá trình giám sát liên tục và tiếp nhận thông tin từ cộng đồng, Chương trình ChainTracer, một sáng kiến chuyên theo dõi các dự án tài sản số có dấu hiệu đáng ngờ, trực thuộc Hiệp hội Blockchain Việt Nam, đã nhận diện dự án có dấu hiệu bất thường có tên TrustX Market. Dự án này tự quảng bá là một nền tảng thương mại điện tử và tự nhận là đối tác của TrustKeys Network, dự kiến khởi chạy vào ngày 20/4/2025.

Đặc biệt, dự án TrustX Market đã thực hiện hành vi sử dụng trái phép các hình ảnh trong các sự kiện do VBA tổ chức, có sự tham gia của cán bộ các cơ quan nhà nước Việt Nam (như Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước) trong các nhóm cộng đồng kín, nhằm tạo cảm giác dự án được cơ quan Nhà nước bảo trợ, kèm tuyên bố rằng dự án do VBA vận hành.

Dự án TrustX Market đã thực hiện hành vi sử dụng trái phép các hình ảnh trong các sự kiện do VBA tổ chức. Ảnh chụp Facebook của TrustX Market

VBA khẳng định đây là thông tin bịa đặt. Việc sử dụng biểu tượng, hình ảnh của cơ quan Nhà nước khi chưa được phép là hành vi vi phạm pháp luật, tạo nhận thức sai lệch về tính hợp pháp của dự án.

Đồng thời, TrustX Market còn sử dụng trái phép hình ảnh của ông Nguyễn Trung Thành - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ Web3 của Hiệp hội Blockchain Việt Nam. Những hình ảnh này bị dự án sử dụng trong các tài liệu truyền thông nhằm tạo dựng lòng tin và hào quang uy tín cho TrustX Market, mặc dù không hề có bất cứ sự liên quan hoặc xác nhận chính thức nào từ cá nhân ông Thành đối với dự án.

“Tôi khẳng định, cá nhân tôi và TrustKeys Network không hề có sự hợp tác hay mối liên hệ nào với dự án TrustX Market” - ông Nguyễn Trung Thành cho biết.

Việc mạo danh và sử dụng hình ảnh của tổ chức, cá nhân khi chưa được phép không chỉ vi phạm quyền về hình ảnh được pháp luật bảo vệ, mà còn gây hiểu lầm nghiêm trọng cho cộng đồng và nhà đầu tư.

Cam kết lợi nhuận cao bất thường

TrustX Market giới thiệu mô hình hoạt động liên quan đến giao dịch NFT (tài sản số dạng token không thể thay thế) thông qua nền tảng thương mại điện tử, kêu gọi người tham gia đầu tư với những hứa hẹn lợi nhuận cao. Tuy nhiên, nhiều tuyên bố của dự án về mặt pháp lý chưa được kiểm chứng và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Chẳng hạn, thông tin về đội ngũ sáng lập, pháp nhân vận hành cũng như địa chỉ liên hệ của dự án không được công bố rõ ràng. Dự án tuyên bố đã có đầy đủ hành lang pháp lý tại Hong Kong và thậm chí được Bộ Công thương Việt Nam thừa nhận, nhưng không cung cấp bất kỳ bằng chứng pháp lý cụ thể nào cho các tuyên bố này. Việc thiếu minh bạch về thông tin cơ bản và tình trạng pháp lý khiến TrustX Market trở nên đáng ngờ, gây hoài nghi về tính hợp pháp của dự án.

Dự án đưa ra mức lợi nhuận cam kết rất cao, ví dụ như 2% trên mỗi giao dịch NFT và thậm chí lên tới 6,9% nếu tham gia phát triển hệ thống (thu hút thêm người tham gia). Thực tế, dự án quảng cáo người dùng có thể kiếm 2% lợi nhuận trên số vốn mỗi vòng giao dịch 24h, một mức lãi suất cao bất thường, tương đương ~60%/tháng nếu lặp lại hàng ngày. Mức lãi này vượt xa lãi suất thị trường tài chính hợp pháp.

TrustX Market áp dụng mô hình thưởng theo hệ thống nhiều cấp bậc. Cụ thể, dự án chia người tham gia thành 5 cấp từ Team Leader đến Director, tùy theo doanh số giao dịch của “nhóm” do họ phát triển, với yêu cầu doanh số từ 5.000 USD/ngày đến 500.000 USD/ngày. Mô hình này khuyến khích người tham gia lôi kéo thêm nhiều thành viên mới và duy trì khối lượng giao dịch lớn hàng ngày để thăng hạng và nhận thưởng.

Hình ảnh được TrustX Market sử dụng để truyền thông trên các kênh xã hội

Đặc biệt, dự án còn đưa ra các “phần thưởng lãnh đạo xuất sắc” cho những người đạt doanh số cao liên tục trong 7 ngày liên tiếp, càng thúc đẩy người tham gia phải mở rộng mạng lưới và tăng giao dịch một cách liên tục. Cấu trúc thưởng nhiều tầng và yêu cầu duy trì doanh số cao bất thường nói trên mang đặc điểm rõ rệt của mô hình đa cấp Ponzi.

Khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng

Với những thông tin thu thập được về TrustX Market, Hiệp hội Blockchain Việt Nam nhận thấy dự án này có nhiều dấu hiệu rủi ro cao và thông tin không minh bạch, các cam kết lợi nhuận và mô hình hoạt động mà dự án đưa ra chưa tương xứng với thực tế, thậm chí có dấu hiệu lừa đảo.

Do đó, Hiệp hội Blockchain khuyến nghị các cá nhân, tổ chức và cộng đồng quan tâm tới lĩnh vực tài sản số hết sức thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia hoặc rót vốn vào những dự án như trên.

Đồng thời, luôn xác minh tính hợp pháp của dự án trước khi đầu tư, đặc biệt đối với các dự án có yếu tố nước ngoài hoặc chưa đăng ký hoạt động tại Việt Nam. Nhà đầu tư nên yêu cầu dự án cung cấp các giấy tờ pháp lý liên quan như giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép hoạt động thương mại điện tử… và kiểm chứng thông tin đó với cơ quan chức năng.