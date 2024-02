Khơi dậy làn sóng đổi mới trong cộng đồng startup thanh toán số châu Á - Thái Bình Dương

(TBTCO) - Tham gia chương trình Tăng tốc khởi nghiệp 2024, các startup có cơ hội thử nghiệm, kiểm chứng giải pháp kinh doanh của mình và nhận được nguồn trợ vốn đến 50.000 USD từ Visa - công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới. Sáng kiến này nhằm mục tiêu khuyến khích sự đổi mới, hợp tác và phát triển của các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực thanh toán số.

Ngày 2/2, Visa đã thông báo khởi động chương trình Tăng tốc khởi nghiệp (Visa Accelerator Program) 2024 dành cho các startup trong lĩnh vực thanh toán số khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Khởi động chương trình Tăng tốc khởi nghiệp 2024.

Năm 2024, chương trình Tăng tốc khởi nghiệp bước vào mùa thứ 4. Kể từ khi triển khai, chương trình đã kiên định với tôn chỉ đồng hành cùng các công ty khởi nghiệp trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mang đến cơ hội làm việc cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, tìm hiểu nền tảng công nghệ hiện đại và tiếp cận nguồn đầu tư mới.

Với sự đồng hành và kết nối của Visa, nhiều ứng viên tham gia chương trình năm 2021 và 2022 đã thành công trong việc ký kết thỏa thuận thương mại mới với các đối tác và khách hàng danh tiếng ở khu vực. Đặc biệt, xuyên suốt thời gian này, Visa cũng thúc đẩy hợp tác và thỏa thuận thương mại cùng nhiều đơn vị khởi nghiệp có những bước tiến đổi mới đáng kể trong lĩnh vực thanh toán.

Chủ đề của chương trình năm 2024 sẽ tập trung vào "Xây dựng tương lai thương mại cùng Visa", trong 5 lĩnh vực tiềm năng: trí tuệ nhân tạo/trí tuệ nhân tạo tạo sinh, tài chính nhúng, chuyển tiền quốc tế, chấp nhận thanh toán số ở khối doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa và chương trình khách hàng trung thành trong tương lai.

Bà Đặng Tuyết Dung - Giám đốc Visa Việt Nam và Lào cho biết: “Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp hướng tới giải quyết các thách thức từ thực tế đời sống, tập trung vào lợi ích người tiêu dùng, doanh nghiệp và lĩnh vực thanh toán. Tham gia chương trình, các công ty khởi nghiệp có cơ hội làm việc với những chuyên gia hàng đầu của Visa để từng bước biến ý tưởng kinh doanh thành hiện thực thông qua việc củng cố mô hình “chứng minh khái niệm” do doanh nghiệp phát triển. Qua đây, chúng tôi cũng mong muốn thể hiện kỳ vọng và sự tin tưởng vào khả năng sáng tạo và tính năng động, linh hoạt mà các công ty khởi nghiệp triển vọng sẽ tiếp tục mang lại trong thời gian sắp tới”.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ các startup khởi động chương trình 2024, ông Jupe Tan - Quản lý đối tác của Plug and Play châu Á - Thái Bình Dương cho biết: “Hợp tác giữa doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp là nhân tố quan trọng để thành công. Đó cũng là lý do chúng tôi luôn tìm kiếm công ty khởi nghiệp mới để mở rộng hợp tác và thúc đẩy cơ hội phát triển trong lĩnh vực thanh toán số. Thành tựu của các công ty khởi nghiệp từ chương trình Tăng tốc khởi nghiệp trong những mùa trước không chỉ là minh chứng cho cam kết của chúng tôi đối với việc phát triển công nghệ tài chính mà còn là nguồn động lực lớn để Plug and Play nỗ lực giữ vững vai trò hỗ trợ doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số”.