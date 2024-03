“Lùm xùm” tại dự án Cát Tường Phú An, CEO Cát Tường Group nói gì?

(TBTCO) - Đại diện Cát Tường Phú An cho biết, đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Cát Tường An – SW không hề triển khai bất kỳ hoạt động mua bán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nào đối với các sản phẩm thuộc dự án trên.

Lối vào dự án Cát Tường Phú An. Ảnh: Kỳ Phương

Cát Tường An - SW báo cáo gì với cơ quan chức năng?

Sau khi TBTCVN đăng tải các bài viết liên quan đến hoạt động tại dự án Cát Tường Phú An (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), chủ đầu tư đã có báo cáo gửi lãnh đạo huyện cũng như các đơn vị liên quan trên địa bàn huyện Đức Hoà.

Theo thông báo, Cát Tường Phú An là dự án căn hộ do Công ty TNHH Cát Tường An – SW làm chủ đầu tư. Dự án này đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 10930/QĐ-UBND ngày 21/11/2023; Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1017/QĐ-UBND ngày 26/1/2024 của UBND tỉnh Long An.

Ngày 23/2/2024, UBND xã Mỹ Hạnh Nam thực hiện đặt bảng thông báo với nội dung “dự án Cát Tường Phú An chưa đủ điều kiện kinh doanh mua, bán căn hộ do chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định” tại cổng dự án Cát Tường Phú An.

Ông Trần Quốc Việt – Tổng giám đốc Công ty TNHH Cát Tường An – SW, khẳng định công ty không triển khai bất kỳ hoạt động mua bán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nào đối với các sản phẩm thuộc dự án Cát Tường Phú An cho đến khi dự án đủ điều kiện bán hàng theo quy định pháp luật.

Theo ghi nhận của phóng viên, đối với tấm bảng cảnh báo chưa được phép mua bán bất động sản ở cửa ra vào dự án Cát Tường Phú An, sau phản ánh của TBTCVN, cơ quan chức năng đã thực hiện cắm lại cho người dân nhìn rõ, không bị che khuất tầm nhìn bởi bảng thông tin dự án như trước đó.

“Công ty TNHH Cát Tường An - SW đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bán hàng và huy động vốn và không thực hiện hoạt động bán hàng, huy động vốn và triển khai các sự kiện nhằm mục đích bán hàng, huy động vốn” - ông Việt nói.

Khảo sát thực tế của phóng viên cho thấy, hiện tại bên trong dự án Cát Tường Phú An chỉ là bãi đất trống, không có xe cộ hay bất kỳ dấu hiệu thi công nào, chỉ có lối vào dự án đã hoàn thiện đổ bê tông, lát đá, trồng cây xanh.

Lễ giới thiệu dự án Cát Tường Phú An diễn ra vào ngày 26/2/2024 tại TP. Hồ Chí Minh.

Chưa giao dịch, chỉ thăm dò thị trường

Cung cấp đến TBTCVN, đại diện chủ đầu tư thông tin, ngày 26/2/2024, Công ty TNHH Cát Tường An – SW đã gửi Công văn số 04/2024/CV-ANSW đến Bí thư huyện Đức Hòa, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa… để xin được tạo điều kiện và hỗ trợ công ty thực hiện triển khai dự án.

Liên quan đến sự kiện giới thiệu dự án vào ngày 26/2 tại TP. Hồ Chí Minh, phía Cát Tường An – SW cho rằng, việc này do những đại lý tiếp thị, phân phối thực hiện, không thuộc phạm vi tổ chức của chủ đầu tư.

Nguyên nhân sự kiện trên nhằm mục đích khảo sát, nghiên cứu, đo lường, đánh giá nhu cầu thị trường, sự quan tâm của các đại lý đối với phân khúc căn hộ. Hoạt động giới thiệu dự án là hoạt động thường thấy đối với các doanh nghiệp tiếp thị và phân phối bất động sản.

Chủ đầu tư cũng cho hay, thủ tục về xây dựng đang trong quá trình hoàn thiện, các công tác xây dựng hạ tầng dự án là đúng quy trình, quy định. Hạng mục lối vào dự án với diện tích chiều ngang khoảng 7 m, chiều dài 75 m.

Việc làm đường, lát đá, tạo cảnh quan được xác định như trách nhiệm của nhà đầu tư dự án trong việc nâng cấp diện mạo hạ tầng, đô thị địa phương, vì đây là lối đi đã được san lấp hình thành và được các hộ dân 2 bên đường sử dụng từ những năm 2005.

Hiện, doanh nghiệp này vẫn đang tiếp tục thực hiện trình tự các thủ tục pháp lý, niêm yết công khai lấy ý kiến về quy hoạch liên quan đến dự án để làm cơ sở trình UBND huyện Đức Hoà phê duyệt các bước tiếp theo.

Công ty TNHH Cát Tường An – SW có địa chỉ ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Dự án được triển khai trên diện tích 20.433 m2, tổng vốn đầu tư là 2.090 tỷ đồng. Từ quý III/2023 đến quý I/2027 sẽ thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và xây dựng phần thô, hạ tầng xung quanh, hoàn thiện công trình. Đến quý II/2027 sẽ tiến hành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.