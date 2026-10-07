Thuế - Hải quan

Quảng Trị: Thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 7.245 tỷ đồng

18:23 | 07/10/2026
(TBTCO) - 9 tháng năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quảng Trị đạt 7.245,3 tỷ đồng, bằng 74,3% dự toán Trung ương giao và 67,3% dự toán tỉnh giao.
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Ngày 7/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo đã làm việc với Thuế tỉnh Quảng Trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026 và các giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Thuế tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Đặng Hà
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đặng Hà

Theo báo cáo của Thuế tỉnh Quảng Trị, đơn vị hiện quản lý thu trên địa bàn 78 xã, phường, đặc khu với hơn 67.000 tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 7.245,3 tỷ đồng, bằng 74,3% dự toán Trung ương giao và 67,3% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại và xổ số kiến thiết đạt 5.344,3 tỷ đồng, bằng 87,6% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ.

Mức tăng này có sự đóng góp của khoản thu đột biến hơn 553 tỷ đồng từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của Cảng quốc tế Mỹ Thủy, cùng nguồn thu từ thi hành án và các dự án năng lượng, xây dựng.

Đến nay, có 13/17 khoản thu đạt tiến độ dự toán; 60/78 xã, phường đạt hoặc vượt tiến độ thu. Khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với số thu 2.726,9 tỷ đồng, đạt 86,6% dự toán, tăng 28,5% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, công tác chống thất thu và thu hồi nợ thuế được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực có rủi ro cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo yêu cầu ngành Thuế tiếp tục bám sát tiến độ thu ngân sách. Ảnh: Đặng Hà
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Đặng Hà

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh cùng các đơn vị liên quan tập trung phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách, nhất là nguồn thu từ đất.

Đến hết tháng 9, thu tiền sử dụng đất mới đạt 49,8% dự toán Trung ương, 38,7% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 49,6% so với cùng kỳ. Thị trường bất động sản còn trầm lắng; việc đấu giá, giao đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính của một số dự án vẫn gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay dự kiến làm hụt thu khoảng 399 tỷ đồng. Tình trạng một số doanh nghiệp khó khăn về tài chính, chậm thực hiện nghĩa vụ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cũng khiến công tác thu hồi nợ kéo dài.

Ông Hà Văn Khoa, Trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đặng Hà
Ông Hà Văn Khoa - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đặng Hà

Đến ngày 30/9/2026, toàn tỉnh còn 8 dự án phát sinh tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khoảng 3.177 tỷ đồng chưa nộp vào ngân sách nhà nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo yêu cầu Thuế tỉnh bám sát kịch bản thu ngân sách quý IV, chủ động tham mưu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, khai thác các nguồn thu có khả năng thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị lưu ý, việc điều chỉnh giá đất, giá thuê đất còn chậm; nợ thuế vẫn ở mức cao, trong đó các khoản thu liên quan đến đất chiếm tỷ trọng lớn. Việc chuyển đổi 23 hộ kinh doanh thành doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu, cần có giải pháp cụ thể để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

Ông Lê Văn Bảo cũng yêu cầu rà soát, chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ thuế, tiền sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất; chủ động làm việc với các doanh nghiệp, dự án có khả năng phát sinh nguồn thu.

Đồng thời, các đơn vị cần hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn thành lập văn phòng, chi nhánh; giao chỉ tiêu cho cán bộ thuế vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, qua đó mở rộng và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững./.

Ngọc Tân
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